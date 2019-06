Angela Merkel irritata da Emmanuel Macron per le nomine Ue; rapporti al minimo storico

Giuseppe Conte sul Commissario europeo : "Deve cambiare le regole". Ma non chiude ad Angela Merkel : Il premier Giuseppe Conte, arrivato al vertice del consiglio europeo, ha subito messo in chiaro che l'Italia intende appoggiare un nuovo presidente della Commissione europea che rimetta in discussione le regole: "Il nostro candidato ideale alla presidenza della Commissione Ue è quello che si predisp

Angela Merkel - l'ipotesi del professore sul tremore : "Niente disidratazione - dovuto ai farmaci" : Un lungo tremore. Impressionante. Incontrollato. Le immagini del malore di Angela Merkel a Berlino hanno fatto il giro del mondo. Nella mattinata di martedì 18 giugno, durante l'esecuzione degli inni nazionali in occasione della visita in Germania del nuovo presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensk

Paura per Angela Merkel : trema come una foglia durante la cerimonia : Paura per Angela Merkel: accogliendo a Berlino il neo presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, la cancelliera tedesca è stata colpita da un tremore improvviso durato diversi secondi, simile a un prolungato brivido di febbre che l’ha attraversata dalla testa ai piedi.L’episodio è avvenuto mentre risuonavano gli inni nazionali, destando preoccupazione tra i presenti per le condizioni dell’esponente della Cdu che però poco dopo ...

Malore per Angela Merkel - trema mentre accoglie Zelensky. : Malore per Angela Merkel: la cancelliera tedesca è colta da tremori durante una cerimonia ufficiale a Berlino. A fianco del presidente ucraino Zelensky, in attesa di una parata militare sotto… L'articolo Malore per Angela Merkel, trema mentre accoglie Zelensky. proviene da Essere-Informati.it.

Le parole di Conte sul caso Palamara e il malore di Angela Merkel : DALL'ITALIA I minibot sono uno strumento “pericoloso, illegale e non necessario”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a margine di un incontro con gli investitori a Londra, ha smentito l’introduzione dei minibot spiegando che il governo ha “una politica fiscale prudente, ma compatibile con l

Malore per Angela Merkel - colpita da improvviso tremore durante cerimonia ufficiale : Lieve Malore per la cancelliera tedesca Angela Merkel. Mentre era in piedi ad ascoltare l'inno nazionale a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella Cancelleria a Berlino, per diversi minuti ha iniziato a tremare vistosamente. Si sarebbe trattato di una crisi di disidratazione dovuta al caldo mentre era in attesa sotto il sole a una temperatura di circa 30 gradi.Continua a leggere

Alla cerimonia Angela Merkel inizia a tremare per diversi secondi : “Ho bevuto tre bicchieri d’acqua e ora sto bene” : Un tremore, durato diversi secondi, finito in diretta tv e che ha creato apprensione. Angela Merkel ha accolto a Berlino il neo presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, e quando Alla cerimonia hanno risuonato gli inni nazionali, la cancelliera tedesca è stata colpita da un tremore simile a un lungo brivido di febbre. Nei minuti successivi, tuttavia, la quasi 65enne esponente della Cdu ha chiarito che “ho bevuto tre bicchieri d’acqua ...

Angela Merkel - terrore a Berlino : trema tutta come una foglia - il malore su cui il mondo si interroga : Angela Merkel è apparsa stare poco bene, come affetta da un tremore simile a un brivido di febbre (o forse qualcosa di più grave) quando ha accolto in cancelleria a Berlino il neo presidente ucraino Zelenskiy. Durante l'esecuzione degli inni nazionali da parte della Banda militare, la cancelliera te

Angela Merkel colta da un tremore improvviso : Attimi di apprensione per la cancelliera che ha accusato un lieve malore durante una cerimonia pubblica

Angela Merkel ha cominciato a tremare visibilmente durante una cerimonia a Berlino : non aveva bevuto abbastanza acqua - ha spiegato poi : Martedì la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto a Berlino il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita ufficiale in Germania. durante una cerimonia all’aperto e sotto il sole, con una temperatura di 28 gradi, ha scritto Associated Press, Merkel

Angela Merkel - orrore della Germania sugli immigrati : "Picchiati - sedati e rispediti in aereo in Italia" : Immigranti storditi, sedati e sbattuti su un aereo per mandarli in Italia. Una storia di puro orrore che non arriva dall'Africa né da una qualche dittatura, ma dalla "civilissima" Germania di Angela Merkel. Lo scoop, inquietante e clamoroso, è di Repubblica, che racconta come nel silenzio generale d

Elezioni Europee - exit poll amaro per Angela Merkel e i socialisti : "Dato tra i peggiori mai ottenuti" : Gli exit poll in Germania diffusi dai sondaggisti di Infratest dimap attestano il partito di Angela Merkel, la Cdu-Csu, al 28%, risultando il primo partito del Paese. Per i cristiano-democratici però è finora uno dei risultati peggiori. Appena cinque anni fa, la Cdu-Csu aveva ottenuto il 35,3% dei v

Matteo Salvini replica ad Angela Merkel : "Mai con lei - Macron e l'Europa dei banchieri" : Una due-giorni contro Matteo Salvini, per Angela Merkel. Alla vigilia la cancelliera tedesca ha affermato che per la Lega, nel Ppe, non c'è spazio. Concetto ribadito ed ulteriormente argomentato in una lunga intervista di oggi, giovedì 16 maggio, concessa a La Stampa. Dunque, la replica del ministro

Angela Merkel chiude le porte del Ppe a Matteo Salvini - ma nessuno le aveva chiesto nulla : Quelle della prossima settimana saranno elezioni europee «di grande importanza, un voto speciale», secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel, la quale si dice «molto preoccupata per l' Europa». Per Frau Angela, giunta ormai quasi al termine della sua lunghissima parabola politica (si ritirerà pri