America' s Cup | presentato a Palermo il team Luna Rossa

Vela - America’s Cup 2021 : presentata la sfida di Luna Rossa! Nel team anche Ruggero Tita - varo fissato il 25 agosto : L’avventura di Luna Rossa nella Coppa America 2021 è cominciata ufficialmente nella giornata di oggi con la presentazione della sfida italiana che sogna di contendere ad Auckland (Nuova Zelanda) il trofeo più prestigioso del panorama velistico internazionale ai campioni in carica del team New Zealand. Le polemiche che hanno accompagnato il periodo delle iscrizioni e le modifiche regolamentari sembrano ormai alle spalle e tutte le squadre sono al ...

Beautiful puntate America : Thomas sempre più folle - Brooke preoccupata : Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas sempre più ossessionato da Hope Thomas appare sempre più folle, secondo le ultime anticipazioni Americane di Beautiful. Il figlio di Ridge è ossessionato da Hope e il suo comportamento diventa, ogni giorno che passa, più particolare. A notare che qualcosa non va è Brooke, la quale è convinta che il ragazzo […] L'articolo Beautiful puntate America: Thomas sempre più folle, Brooke preoccupata ...

Che cos’è BlueKeep - la vulnerabilità che preoccupa il governo Americano : Il “Blue Screen of Death”, la schermata blu di errore che compare quando Windows va in crash. Il reparto cyber della Homeland Security statunitense afferma di aver testato con successo un exploit funzionante per la vulnerabilità denominata BlueKeep, che attacca i sistemi Microsoft più anziani e sta facendo molto preoccupare tanto l’azienda quanto il governo americano. Al pari di EternalBlue, vulnerabilità che nel 2017 è stata ...

Inter - infortunio per Matias Vecino in Coppa America : diagnosi e tempi di recupero : infortunio al bicipite femorale per Matias Vecino: il centrocampista dell’Inter costretto ad abbandonare la Coppa America Si conclude con largo anticipo la Coppa America di Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter, impegnato in questi giorni con l’Uruguay, ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra, che lo constringerà ad abbandonare il torneo. L’esito degli esami strumentali è ...

Infortunio Muriel - Coppa America finita per il colombiano : i tempi di recupero [DETTAGLI] : E’ durata appena 8 minuti la Coppa America di Luis Muriel. L’attaccante colombiano è stato infatti costretto a dare forfait all’inizio della sfida contro l’Argentina (poi vinta per 2-0). L’Infortunio ha evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero sono stimati fra le 5 e le 7 settimane, ben oltre la finale del Maracanà. Il calciatore del ...

LIVE Italia-Canada pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : 3-3 a fine primo quarto. Le nordAmericane recuperano tre gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’13” GARIBOTTIIIIII!!!!! Tremenda sassata dalla distanza, ben oltre i 5 metri, nuovo vantaggio azzurro! Italia-Canada 5-4. 2’04” Ancora fallo in attacco fischiato alle azzurre. 2’53” GOOOOOLLLL!!!!! Silvia Avegno con un gran tiro dall’angolo riporta l’Italia in parità! Italia-Canada 4-4. 3’20” Non ne approfitta il Canada, che ...

02 : 00 | Usa sospendono recupero resti soldati Americani in Corea del Nord : 09.05.2019 - Gli Stati Uniti sospendono le operazioni di recupero dei resti dei soldati americani morti nella Guerra di Corea. La decisione è legata all'intensificarsi delle tensioni fra Washington e Pyongyang. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le operazioni di recupero sono state sospese per mancanza di comunicazione con i funzionari NordCoreani dopo il secondo faccia a faccia fra Donald Trump e Kim Jong-un ad Hanoi.

Teatro San Ferdinando - il buon esempio di un recupero all'Americana : Da allora funziona a meraviglia: vi si tengono spettacoli che soltanto lì si possono vedere, e tutta la zona beneficia del continuo afflusso di gente in arrivo dall'intera area metropolitana di New ...