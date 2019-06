Ambiente | Costa annuncia firma decreto su limiti nazionali Pfas

G20 su Clima e Ambiente - il Ministro Costa : “impegno globale contro inquinanti - vogliamo uscire dal Plasticocene” : “Nel documento finale del G20 c’e’ un impegno della comunita’ internazionale a lottare contro l’inquinamento da plastica nei mari“. Lo annuncia, in una nota, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla fine dei lavori del G20 in Giappone. “E’ un buon risultato, – commenta – un importante primo passo che adesso dovra’ essere sostanziato da azioni concrete e da impegni ...

Ambiente - Ministro Costa : “La battaglia per le plastiche monouso è la battaglia di questa era” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era. Dobbiamo fare presto e se non lavoriamo tutti insieme per unire le forze sugli stessi obiettivi, questa sarà ricordata come l’era geologica del ‘Plasticocene’“: lo ribadisce il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sul Blog delle Stelle, riaffermando quanto dichiarato in occasione del G20 Ambiente che si è tenuto a Karuizawa in ...

Ambiente - Ministro Costa : “Usciamo dall’era geologica del plasticocene” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era, un’era che rischiamo che sia ricordata nella storia come l’era geologica del “plasticocene“. È ormai improcastinabile definire una strategia planetaria comune con tempi certi affinché il pianeta esca definitivamente dall’età della plastica monouso“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa al G20 ...

Ambiente : il ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...

Ambiente : il ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...

Ambiente - Costa : “Accelerare l’iter di approvazione della legge ‘Salva mare'” : “Oltre 150 milioni di tonnellate di plastica ci sono oggi negli oceani, una quantità immensa. Se dico Pacific Trash Vortex forse ad alcuni di voi non dirà niente, ma è uno dei più grandi distrastri del pianeta, ed è stato creato da noi: un’area stimata tra i 700 mila chilometri quadrati e i 10 milioni chilometri quadrati, cioè quanto gli Stati Uniti, fatta interamente di rifiuti, principalmente da plastica nel bel mezzo ...

Ambiente : Il ministro Costa chiede all’UE di valutare gli sforzi fatti - prima di una procedura di infrazione : “Chiediamo all’Unione Europea che si misurino gli sforzi fatti per migliorare la qualità dell’aria, oltre ai risultati ottenuti“. Questo quanto dichiarato, dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine della presentazione dell’intervento di forestazione urbana a Basse di Stura a Torino. “Quando lo sforzo è particolarmente forte e si profonde per risolvere la questione – ha sottolineando il ministro ...

Ambiente - Costa : “80mila morti l’anno per lo smog - numero da azzerare” : “Oggi in Italia l’Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che 219 persone ogni giorno muoiono prematuramente a causa dello smog, si tratta di 80mila persone all’anno, un numero che adesso vogliamo azzerare“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a Torino per l’evento “Clean air dialogue”, dialogo bilaterale tra l’Italia e la Commissione Europea, volto a concordare ...

Ambiente - Costa : “La mobilità ciclabile promuove l’economia che crea posti lavoro” : “La bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile ed economico che oltre a far bene alla salute e all’Ambiente è capace di dare slancio e prospettiva di sviluppo a una variegata filiera dell’economia che ruota attorno al mondo delle due ruote”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nella giornata mondiale della bicicletta voluta dalle Nazioni Unite per promuovere le due ruote come mezzo di trasporto e per il tempo ...

Ambiente - Ministro Costa : “La chiusura del Corpo Forestale è stata un’idea scellerata” : “E’ stata, e lo dico anche per appartenenza di giubba, un’idea assolutamente scellerata del Parlamento dell’epoca che ha chiuso il Corpo Forestale dello Stato. Non mi permetto di contestarla, la osservo e ne ho il massimo rispetto perché quando il Parlamento si pronuncia il Parlamento è sovrano; che io sia d’accordo o no, non rileva“, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione ...

Ambiente - Costa : “L’Europa è importante per la protezione della natura” : Il 24 maggio si festeggia la Giornata europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia sono 26 le iniziative che si svolgeranno in piu’ giorni nei parchi nazionali: Cinque Terre, Arcipelago Toscano, Foreste Casentinesi, Vesuvio, Val Grande, Dolomiti Bellunesi ed Appennino Tosco Emiliano. “La Giornata europea dei Parchi e’ significativa perche’ ci ...

Ambiente - Costa : “80 mila morti per smog all’anno - Governo in campo” : Due giorni dedicati alla qualita’ dell’aria nella citta’ che piu’ di tutte le altre paga il tributo a questa vera e propria emergenza ambientale e sanitaria: Torino. Sara’ infatti il capoluogo piemontese ad ospitare il ‘Clean air dialogue’, il dialogo sulla qualita’ dell’aria che vedra’ il Governo, tutte le regioni, gli stakeholders e la commissione europea intorno allo stesso ...

Ambiente - Costa : “Sarò molto attento sulla cartiera Pro-Gest” : Il ministero dell’Ambiente”sara’ molto attento” alla vicenda della cartiera Pro-Gest su cui sta indagando la procura di Mantova per gestione illecita dei rifiuti. Lo ha detto questa sera il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Mantova, a margine di una manifestazione elettorale organizzata dai Cinque Stelle. “La procura – ha affermato – ci ha notiziato dell’azione investigativa in corso, per ...

Il ministro dell’Ambiente Costa : “Il cambiamento climatico una seria minaccia per la crescita economica” : “Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“. Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in ...