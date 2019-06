Allerta Meteo | Estofex avvisa sul maltempo al Nord | rischio di grandine di grandi

Allerta Meteo Veneto : prolungato lo Stato di Attenzione per temporali : Alla luce delle previsioni Meteo, che indicano la possibilità di temporali, anche di forte intensità, nell’area dolomitica veneta, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un bollettino con il quale si prolunga lo Stato di Attenzione già dichiarato fino alle ore 8.00 di sabato 22 giugno. L’Attenzione è rivolta alla possibile criticità geologica e sulla rete idraulica secondaria nel bacino idrografico ...

Allerta Meteo Veneto : rovesci e temporali sulle Dolomiti : Permane, in Veneto, tempo instabile nell’area Dolomitica. Dal pomeriggio/sera di oggi fino alle prime ore del mattino di venerdì 21 giugno nel Bellunese sono possibili rovesci e temporali sparsi, con probabilità contenuta di locali fenomeni. Visti i fenomeni Meteorologici previsti il Centro decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala lo ‘stato di attenzione’ (Allerta gialla) per il bacino dell’Alto Piave per possibili eventi di ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al maltempo sul Nord-Est : rischio di nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel pomeriggio di ieri ha colpito la Basilicata con violenti nubifragi e grandinate, la minaccia di fenomeni violenti continua. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un nuovo avviso, questa volta per il Nord-Est dell’Italia. Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Europa centrale e sudorientale (Nord-Est italiano incluso) principalmente per nubifragi e grandine di grandi ...

Le previsioni Meteo : Allerta temporali - vento e grandine : Secondo gli esperti, riporta Meteo.it, nelle prossime ore diverse zone dell’Italia saranno interessate da un clima fortemente instabile, che porterà a violenti temporali e grandine. All’origine di questa nuova ondata di maltempo ci sono le infiltrazioni di aria fredda provenienti dai quadranti settentrionali, che riescono a raggiungere il nostro Paese nonostante la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre. Il Centro funzionale decentrato della ...

Allerta Meteo Veneto : sulle Dolomiti temporali già da stasera : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica a partire dalle 14 di oggi fino alle ore 8.00 di giovedì 20 giugno. Sull’area Dolomitica, infatti, oggi e domani sono previste crescenti condizioni di instabilità con rovesci e temporali, più probabili e frequenti mercoledì 19 giugno a partire dalle ore centrali. Nel complesso, la probabilità di temporali intensi ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Francia con grandine e piogge torrenziali e la Croazia con nubifragi e fulmini, Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Un ampio livello di Allerta 1 per il Nord Italia, i Balcani, l’Austria meridionale e la Svizzera meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per parti di Paesi Bassi, Germania, Danimarca e ...

Meteo - Allerta maltempo a Milano/ Attesi forti temporali : Seveso e Lambro monitorati : Meteo a Milano, allerta maltempo tra oggi e domani con forti temporali in arrivo: i fiumi Seveso e Lambro sotto controllo.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per maltempo : Ancora maltempo sul Piemonte, dopo una giornata in cui il termometro ha superato i 30°C. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l’avvicinarsi di una depressione atlantica dalla Francia sta determinando l’ingresso di aria piu’ fredda e instabile in quota, con temporali di intensita’ forte o molto forte a nord del Po. Possibili anche grandinate e raffiche di vento. ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo nel Nord Ovest - piogge e temporali per i prossimi giorni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Correnti umide e instabili continueranno ad interessare le nostre regioni Nord-occidentali con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più attivi durante il corso della prossima notte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Allerta Meteo Milano : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Un avviso di criticita’ ordinaria (codice giallo) per rischio temporali forti e’ stato emesso dal Centro Meteo regionale a decorrere dalle ore 16 di oggi, venerdi’ 14 giugno. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione – ricorda Palazzo Marino in una nota – consiste nel ...

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Allerta Meteo Sardegna : domani rialzo delle temperature - massime oltre i +37°C : “La Sardegna sarà interessata da un generale aumento delle temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi. I valori termici massimi verranno raggiunti domani soprattutto sui settori centro-occidentali e nord-occidentali dove si supereranno i 37 gradi. Nella giornata di sabato 15 giugno le temperature diminuiranno nuovamente riavvicinandosi alla media climatica del periodo“: lo rende noto il Centro funzionale decentrato di ...

Meteo - ondata caldo al centro-sud/ Weekend fino a 43° : Allerta grandine Lombardia : ondata di caldo al centro-sud con picchi sui 43°: bel Meteo nel Weekend in tutta Italia. allerta grandine ed esondazioni in Lombardia tra oggi e domani

Allerta Meteo Veneto : domani rimane lo stato di attenzione nei bacini idrografici : In Veneto, nella giornata di oggi – come comunica l’Arpav – saranno ancora, a tratti, probabili piogge da locali a sparse sulle zone pedemontane, montane e della pianura centrosettentrionale, mentre domani, giovedì 13 giugno, è prevista una generale assenza di precipitazioni. Le precipitazioni delle ultime ore insieme al disgelo hanno causato, in particolare, un incremento dei livelli idrometrici del fiume Adige che rimarranno sostenuti ...