Alleanza Renault-Nissan - C' è l' accordo sulle nomine | dentro Senard e Bolloré

Renault-Nissan - Macron e Abe - vertice in vista sul futuro dell'Alleanza : Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro giapponese Shinzo Abe si incontreranno la prossima settimana per discutere il futuro dell'Alleanza Renault-Nissan. quanto riporta la Reuters, citando un portavoce dell'Eliseo: "I due leader affronteranno sicuramente l'argomento dei rapporti tra Renault e Nissan nell'ambito del vertice", ha dichiarato la fonte.La Francia ribadisce l'impegno per l'Alleanza. ...

Renault-Nissan - Alleanza ad alta tensione ma un divorzio è improbabile : I due gruppi cercano di riorganizzare una complessa e ventennale relazione che rischia di destabilizzarsi e diventare disfunzionale. Una «Nissanexit» o una «Renexit» avrebbero conseguenze disastrose con un aumento dei costi enorme per la perdita di sinergie ormai indispensabili...

Renault - La Francia è pronta a ridurre la quota per rafforzare lAlleanza con Nissan : Bruno Le Maire torna a parlare del futuro della Renault a pochi giorni dal fallimento delle trattative per la fusione con la Fiat Chrysler. Il ministro dell'Economia francese, da più parti accusato di aver tenuto un atteggiamento poco comprensibile nella gestione della vicenda, ha in particolare ribadito come la priorità per la Francia resti l'Alleanza con la Nissan, ma ha rivelato un particolare non di poco conto: la possibilità che l'attuale ...

"Rivedere l'Alleanza con Renault" Nissan alza il tiro per il via libera : Mentre si attende il via libera del Cda di Renault alla fusione con Fca (domani è in programma la riunione del board) e il viaggio del presidente del gruppo italo-americano John Elkann in Giappone per convincere Nissan a partecipare all’operazione, il ceo del gruppo nipponico Hiroto Saikawa inizia ad avanzare le richieste in caso di disco verde alla fusione italo-francese Segui su affaritaliani.it

Fca-Renault - le condizioni della Francia per la fusione. Nissan : revisione integrale dell’Alleanza : La Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault, allo scopo di evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale, tra cui il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi...

Dall’auto elettrica a quella autonoma : cosa c’è nell’Alleanza Fca-Renault : (Foto: Getty Images) Grandi manovre nel settore automobilistico. Il colosso Fiat Chrysler (Fca) ha presentato una proposta di fusione con la casa francese Renault per dare vita a uno dei più importanti gruppi al mondo per fatturato, volumi di produzione e tecnologia. Inoltre, nella partnership potrebbero poi entrare anche Nissan e Mitsubishi, già alleate al gruppo d’Oltralpe nel terzo gruppo mondiale del comparto auto. La partnership che ...

‘Alleanza Fca-Renault - trattative avanzate’ : Secondo il Financial Times l’accordo potrebbe tradursi in un futuro ingresso di Fca nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi

Financial Times - trattative per Alleanza Fca-Renault : Fiat Chrysler Automobiles e Renault sono in trattativa per dar vita a un'alleanza. La notizia e' riportata dal Financial Times, che parla

"Fca in trattative avanzate per un'ampia Alleanza con Renault". L'indiscrezione del FT : Fca è in “trattative avanzate” per un’ampia collaborazione con Renault che, in futuro, potrebbe tradursi nell’ingresso di Fiat Chrysler nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. L’indiscrezione del Financial Times riaccende la febbre da risiko nell’industria automobilistica, con le case automobilistiche a caccia di alleanze per affrontare le sfide strutturali del settore.Le trattative sono ...

FT : «Fca tratta un’ampia Alleanza con Renault» : Fca è in «trattative avanzate» per un'ampia collaborazione con Renault che, in futuro, potrebbe tradursi nell'ingresso di Fiat Chrysler nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. L'indiscrezione è del Financial Times ...