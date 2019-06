Allarme in Francia | la stagione estiva inizia con terremoto | “Un fenomeno che avviene

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Una scossa dimagnitudo 5.2 ha colpito l’ovest della. Non sono stati rilevati gravi danni ma il sisma, con epicentro nel dipartimento della Maine e Loira, è stato avvertito dalla Bretagna all’Aquitania. L’evento tellurico, registrato alle 08:50, è stato localizzato a 29 chilometri a nord di Bressuire (Deux-Sevres). Il sisma ha messo inla popolazione da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours. Nessun danno alle persone è stato rilevato, solo qualche crepa negli edifici, senza conseguenze. “Questo tipo di sisma è poco frequente, senza essere eccezionale“, ha dichiarato a France Presse, Jerome Vergne, fisico all’Ecole et observatoire des Sciences de la Terre (Università di Strasburgo/Cnrs). Fenomeni del genere si verificano in genere ogni “4 o 5 anni” in, ma con una “certa ...

zazoomnews : F1 Toto Wolff: “Un campanello d’allarme in Canada. Si prospetta una dura battaglia in Francia” - #Wolff:… - Trecy_Dx : RT @danieledann1: ?? #Parigi #update: Le prime immagini mostrano la zona antistante l'#Opéra sgomberata dalla polizia. @isabbah #breaking #u… - Neyrolles75 : RT @danieledann1: ?? #Parigi #update: Le prime immagini mostrano la zona antistante l'#Opéra sgomberata dalla polizia. @isabbah #breaking #u… -