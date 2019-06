Alla vigilia del tavolo per Taranto | Di Maio insiste sul piano per il Sud

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il Movimento 5 Stelle torna al Sud nei giorni in cui Matteo Salvini parla di Autonomia differenziata per le regioni del Nord. Luigi Disi tiene aperte tutte le strade, anche quella di un ritorno alle urne se Matteo Salvini dovesse far cadere il governo. Quindi il capo M5s riprende i vecchi temi, come quello delper il Sud sottolineando però, per non lasciare all’alleato alcun alibi, di non essere contrario all’Autonomia, ma sarà necessario undedicato per sciogliere i nodi e questodovrà andare di pari passo a quello per il Meridione. InsiemeFlat tax è questo un nuovo terreno di scontro su cui bil governo e ballerà fino al 20 luglio. “Salvini ci dica chiaramente cosa vuole fare. Se vuole continuare o vuole rompere”, ragionano i vertici pentastellati, che stanno mettendo mano, seppur a rilento, ...

