caffeinamagazine

(Di venerdì 21 giugno 2019) Serata di grandi canzoni e di grandi emozioni ad All togheter now, il talent show canoro condotto su Canale 5 da Michellecon J-Ax. La lunga e appassionante gara davanti aldi 100 giudici alla fine è stata vinta da Gregorio Rega, che ha battuto per un soffio Veronica Liberati. Terzo il cantante catanese Luca Di Stefano che a soli 19 anni è riuscito ad arrivare in finale ma soprattutto a stupire tutti con una voce davvero particolare che ha colpito il pubblico e soprattutto J-Ax che gli ha proposto di lavorare con lui. Il ragazzo, che nelle scorse puntate ha cantato Dedicato a te dei Matia Bazar e Ancora di Eduardo De Crescenzo, ha trionfato in uno scontro finale con Veronica Liberati, artista che abbiamo avuto modo di vedere in passato a Ti lascio una canzone e The Voice of Italy.La finale ha visto unirsi aldi AllNow quattro artisti d’eccezione: Nek, Al ...

QuiMediaset_it : Siete pronti per la finalissima di #AllTogetherNow? @m_hunziker @jaxofficial e il muro dei 100 vi aspettando in pri… - Noovyis : Un nuovo post (‘All Together now’, il muro delle Hunziker si inchina: una vittoria incontestabile) è stato pubblica… - DonnaGlamour : Chi è Gregorio Rega, il vincitore di All Together Now in 10 curiosità -