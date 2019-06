Alitalia e altre compagnie aeree cambiano rotta per le tensioni in Iran

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) In seguito all’abbattimento del drone americano che ha acuito la tensione tra USA e, le grandimondiali hanno deciso di modificare le proprie rotte per evitare di sorvolare lo stretto di Hormuz ed il Golfo dell’Oman. Tra questeLufthansa, British Airways, Klm e Qantas.Per quanto riguarda la compagnia italiana, alcune fonti fanno sapere che è stata cambiata lasulla Roma-Delhi, senza modificare però l’orario e la durata del volo. La decisione, che ricalca quella della, deriva dall’allerta data da parte dell’Agenzia Federale statunitense.

