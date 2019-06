Alessio Lapice a OM | la nomination ai Nastri D’Argento e il rapporto sul set con

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale--dargento 27 anni appena,è uno dei volti nuovi più promettenti del cinema italiano. Prime esperienze televisive in Sotto copertura e Fuoco Amico TF45, in seguito la partecipazione alla seconda stagione di Gomorra – La Serie. Poi il cinema: Il Padre D’Italia, un road movie intimista che lo vede accanto a Luca Marinelli e Isabella Ragonese; Nato A Casal Di Principe, protagonista in un racconto tratto da una storia vera ambientata nel feudo del clan dei casalesi: Tafanos, divertente horror comedy girata in inglese. Nel 2019 perè arrivata la consacrazione con Il Primo Re di Matteo Rovere, che racconta la fondazione di Roma, con al centro il legame intensissimo tra i fratelli Romolo e Remo (e Alessandro ...

