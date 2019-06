Albano anni terribili | fine matrimonio con Romina e scomparsa di Ylenia

“Il finale del Commissario MontAlbano è pronto da anni - chiuso in un cassetto” : le rivelazioni di Camilleri : Versa in condizioni critiche ma stabili il celebre scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. La notizia sta tenendo col fiato sospeso i suoi fan e migliaia di utenti si sono riversati sui social per lanciare un incoraggiamento al celebre scrittore. Proprio in questo momento così delicato per lo scrittore, il suo ultimo libro, ‘Il cuoco dell’Alcyon’, sta dominando le classifiche dei libri ...

Tenta di rapire bimba di 9 anni ad Albano per violentarla. La nonna urla e la folla blocca il 40enne : Ubriaco ha puntato una bambina di 9 anni in bicicletta, l'ha strattonata e fatta cadere, le si è buttato sopra bloccandola fino a che le urla della nonna l'hanno distratto ed è...

Tenta di rapire una bimba di 9 anni ad Albano. Messo in fuga dai presenti : Ha Tentato di rapire una bimba di 9 anni che era in compagnia della nonna ad Albano, ai Castelli Romani, ma è stato bloccato dai passanti e denunciato dalla polizia. L’episodio è accaduto sabato. La bimba di 9 anni mentre percorreva via Gaetano Donizetti in compagnia della nonna è stata avvicinata da un italiano di 44 anni con precedenti.L’uomo, sotto l’effetto di stupefacenti, ha strattonato ...

Albano : “Romina - anni favolosi e buio. Ubriacato? Tre volte in tutto” : Albano a ruota libera: “Romina, anni favolosi e notte buia. Ubriacato? Tre volte, l’ultima nel 1984” Albano Carrisi a ruota libera. Il cantante salentino si è confidato al programma radiofonico di Rai Radio Uno Un Giorno da Pecora, rilasciando interessanti dichiarazioni: prima le parole su Romina Power, sua ex storica, poi curiosi aneddoti sulle sue […] L'articolo Albano: “Romina, anni favolosi e buio. Ubriacato? ...