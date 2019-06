Adriana Volpe smantella la Rai | 500mila euro? Ditemi che non è vero

Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero : «Ditemi che i dati d’ascolto non sono veri. Meglio stare in silenzio - altrimenti si perde il posto» : Adriana Volpe Adriana Volpe perde il posto (in palinsesto) e dà sfogo alla polemica contro la Rai2 di Carlo Freccero. Dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia voluta dal direttore di rete (di cui per primi vi avevamo dato conferma), la silurata showgirl ha manifestato il proprio disappunto in un post su Instagram e Facebook. Adriana, sui social, ha evidenziato alcuni dati d’ascolto non esaltanti registrati di recente da Rai2, ...

Adriana Volpe a Anna Falchi conquistano il web! : Adriana Volpe e Anna Falchi si sono mostrate insieme sui social con un selfie scattato in occasione della prima edizione della Wellness Cup, e il web ha particolarmente apprezzato. noadsense In occasione della Wellness Cup, Adriana Volpe e Anna Falchi si sono scattate un selfie che ha fatto impazzire i follower di entrambe le conduttrici sommerse, in pochissimo tempo, di like ed elogi.-- Il mondo dello spettacolo è sceso in ...

