Adriana Volpe furibonda sui social | “Questi sono i dati auditel di RaiDue e Mezzogiorno

(Di venerdì 21 giugno 2019) Nella Rai2 di Carlo Freccero non c’è spazio perin Famiglia. Il ‘direttorissimo’ ha deciso di non confermare il programma del weekend e la padrona di casa,, si scatena suicon un post in cui (di fatto) contesta le scelte di Freccero sottolineando alcuni insuccessi della sua direzione. “Ditemi che questinonveri: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…). Prendo atto chein famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share), è stato chiuso”, recita il post della, che però tira in ballodi fasce orarie diverse, non confrontabili. La conduttrice contesta anche lo stipendio, vero o presunto che sia, di Enrico ...

