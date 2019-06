Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero | Meglio stare in silenzio | altrimenti si

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Senza ormai il suo personale Profumo d'estate e persa la conduzione dello storico Mezzogiorno in Famiglia,si è concessa di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice trentina ha infatti espresso la propria opinione sul destino infausto ina cui sta procedendo, a passi spediti,, rete che l'ha accolta sin dalla fine degli anni '90.Con un post pubblicato su Instagram nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno 2019,ha messo in dubbio la validità delle scelte editoriali della nuova direzione a guida, che predilige produzioni esterne a quelle interne all'azienda, garanzie di alti ascolti. L'occasione per la riflessione, con cui la presentatrice è voluta entrare in aperta polemica con la rete per la mancata riconferma in palinsesto di Mezzogiorno in famglia, il concerto di Gué Pequeno andato in onda ieri sera, che ha registrato ...

cristiana2c : RT @MasterAb88: Adriana Volpe show contro Freccero: Fa solo flop, #mezzogiornoinfamiglia chiuso con ascolti record. Come darle torto? #Asco… - MasterAb88 : RT @GPasqui: Adriana Volpe furibonda sui social: “Questi sono i dati auditel di RaiDue e Mezzogiorno in Famiglia chiude? E ditemi che lo st… - Cascavel47 : Adriana Volpe furibonda sui social: “Questi sono i dati auditel di RaiDue e Mezzogiorno in Famiglia chiude? E ditem… -