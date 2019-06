Abusi su ragazzina | arrestati madre | padre e patrigno

Il prete è sotto processo per Abusi su ragazzina ma la Chiesa lo ha già assolto : La vicenda ad Avezzano, dove un sacerdote straniero è stato accusato da una minorenne di violenze sessuali. Un prete è finito sotto processo per abusi sessuali su una minorenne, ma la Chiesa lo ha già assolto. La vicenda ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, dove un sacerdote straniero è stato accusato da una minorenne di violenze sessuali risalenti al "lontano" 2001, quando era parroco in Valle Roveto.-- La vittima, già all'epoca ...