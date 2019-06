A quanto pare il 2021 sarà il nuovo grande anno di Sonic

A quanto pare per HBO sarebbe possibile guardare in streaming le serie TV utilizzando la console Wii U : Nel mondo del graphic design è possibile creare qualsiasi cosa, soprattutto se nel web si trovano foto senza copyright o fonte. Ed è quello che deve aver pensato chi ha creato l'immagine per il sito di HBO.Come riporta Nintendo Enthusiast, il sito web della rete televisiva ha voluto pubblicizzare il servizio di streaming "HBO Now" pubblicando un'immagine che mostra in primo piano il controller per Wii U.Certo, il marchio Nintendo è stato rimosso ...

Xbox Game Pass Ultimate : a quanto pare c'è un limite di tempo per riscattare i mesi restanti degli altri servizi : Xbox Game Pass Ultimate è la nuova proposta di Microsoft che vi consente di mettere le mani su Xbox Game Pass standard, Xbox Live Gold e Xbox Game Pass per PC in un unico pacchetto da 12,99 euro mensili. Inoltre chi è già abbonato ad uno di questi servizi (ed intende Passare al pacchetto Ultimate) potrà riscattare i restanti mesi per Passare al nuovo pacchetto.Come possiamo apprendere da ResetEra, sembra che questa possibilità sarà disponibile ...

Pokémon Rosso/Blu giocabili su una calcolatrice? A quanto pare sì : Sapete che potete giocare i primi giochi Pokemon pubblicati su Game Boy con una calcolatrice programmabile?Se siete annoiati e avete una calcolatrice potente come la Ti-83, potete inserire i file di Pokémon Rosso o Blu al suo interno e passare un po' di tempo a catturare mostriciattoli. Ti-83 è in grado di eseguire i giochi pubblicati in passato su Game Boy poiché utilizza un processore simile a quello della console portatile originale.Siete ...

Atari VCS a quanto pare esiste - i preordini sono aperti - spedizione prevista per il prossimo anno : Atari VCS ha finalmente una data di lancio. Inoltre, i preordini della console sono già disponibili, sia sul sito ufficiale di Atari che su Gamestop e Walmart.Secondo quanto riporta Polygon, le spedizioni dovrebbero partire da marzo 2020. Coloro che però hanno sostenuto il crowdfunding attraverso Indiegogo potranno ottenere la console a partire dalla fine dell'anno.Il costo della console è di 249,99 dollari: Atari ha dotato il suo nuovo ...

A quanto pare Blizzard avrebbe cancellato un gioco in sviluppo da due anni : A quanto pare Blizzard ha cancellato un gioco che era in via di sviluppo da due anni. Come riporta Gamespot, lo sviluppatore David Gibson che ha lavorato allo sviluppo di Overwatch, nel 2017 aveva iniziato a lavorare su un progetto di Blizzard non annunciato, almeno secondo quanto riporta la sua pagina di LinkedIn.Lo sviluppatore ha lavorato al gioco per due anni, prima di dare recentemente il suo addio alla società. Attualmente non è chiaro che ...

A quanto pare Assassin's Creed III Remastered per Nintendo Switch è un porting della versione originale per Wii U : Assassin's Creed III Remastered è stato pubblicato recentemente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La versione rimasterizzata include una grafica aggiornata, tuttavia sembra che la versione Switch non sia in realtà un remaster, quanto un porting.Come riporta Dualshockers, in un video, Digital Foundry confronta il gioco su Switch con una versione in esecuzione su PS4 e mostra una grande differenza di qualità. La risoluzione, la ...

La collaborazione tra Sony e Microsoft vi ha sorpresi? A quanto pare anche lo staff di PlayStation non se lo aspettava : Solo una manciata di giorni fa Sony e Microsoft hanno annunciato una collaborazione, una condivisione di informazioni e tecnologie soprattutto in ambito cloud che ha stupito moltissimi fan ma anche addetti ai lavori che non si aspettavano una partnership di alcun tipo tra due compagnie rivali del mondo del gaming. A quanto pare le persone sorprese da questo annuncio sono parecchie.Bloomberg ha svelato un retroscena molto curioso dietro a questa ...

Left 4 Dead 3 - il trailer apparso online a quanto pare è un fake : Nella giornata di ieri su YouTube è apparso uno strano video che apparentemente sarebbe dovuto essere un trailer di Left 4 Dead 3. Il canale da cui è partito il video non aveva altri filmati oltre a questo ed il titolo indica una data, 11 giugno 2019.Molti fan della serie hanno subito pensato che questo trailer sarebbe stato mostrato all'E3 di quest'anno, il cui inizio è programmato proprio per l'11 giugno. Potrebbe quindi essere stato "rubato" ...

A quanto pare Shovel Knight è un gioco 3D : Il canale YouTube di Shesez ha una rubrica chiamata "Boundary Break" che svela i retroscena dello sviluppo di alcuni giochi. Questa volta la puntata si è incentrata su Shovel Knight.Secondo quanto svelato da Polygon, gli sviluppatori di Shovel Knight avrebbero dichiarato che il gioco non è un 2D vero e proprio. In realtà, il titolo di Yacht Club Games sarebbe stato sviluppato con un motore grafico 3D, poiché lo studio di sviluppo ai tempi non ...

