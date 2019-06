A Madrid come stare a Pantelleria | «Pante» | il ristorante ispirato all’isola siciliana

CSKA Mosca-Real Madrid - semifinale Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà oggi la semifinale di Eurolega tra CSKA Mosca e Real Madrid, un superclassico del basket europeo che si rinnova anche quest’anno nella Fernando Buesa Arena di Vitoria. Il CSKA è arrivato da una regular season in cui non ha mai avuto la minima difficoltà, con 24 vittorie e 6 sconfitte, ma nei quarti di finale ha avuto bisogno di due successi proprio nell’arena in cui torna per giocarsi il titolo continentale per arrivare ...

Djokovic-Tsitsipas - Finale Masters1000 Madrid oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il torneo ATP Masters 1000 di Madrid vede nella giornata odierna il suo atto conclusivo: di fronte il serbo Novak Djokovic, numero uno del seeding, che ieri ha vinto a suon di tie break contro l’austriaco Dominic Thiem, e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, riuscito nell’impresa di eliminare il numero 2, l’iberico Rafael Nadal. Il programma odierno prevede prime la Finale del torneo di doppio, alle ore 15.30, e poi, alle ore ...

Djokovic-Tsitsipas - Finale Masters 1000 Madrid 2019 : programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita in diretta streaming : Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nella Finale del Masters 1000 di Madrid, i due tennisti scenderanno sulla terra rossa della capitale spagnola nella giornata di domenica 12 maggio (ore 18.30). Il serbo ha sconfitto l’austriaco Dominik Thiem in due set, il numero 1 del ranking ATP si è imposto al tie-break in entrambi in casa e ha così agguantato l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo sulla ...

Djokovic-Thiem - Semifinale Masters1000 Madrid 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il programma di singolare alla Caja Magica di Madrid, per il quarto Masters 1000 dell’anno, si apre con la Semifinale tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Per il serbo c’è la caccia non solo al sesto successo in otto confronti contro l’austriaco, ma anche alla terza finale nella capitale spagnola dopo quelle del 2011 e 2016, entrambe vinte. Sarebbe anche l’ultimo atto numero 48 a livello di 1000 per il numero 1 del mondo. ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...

Cecchinato-Schwartzman oggi - Masters1000 Madrid 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Il programma del Masters1000 Madrid 2019, importante appuntamento del calendario tennistico internazionale, prosegue nella giornata di oggi con diversi incontri da non perdere. Tra questi c’è sicuramente l’esordio dell’italiano Marco Cecchinato, testa di serie n.16 del tabellone, che affronterà l’argentino Diego Schwartzman. La sfida sarà particolarmente interessante: da una parte il siciliano, reduce dalla semifinale ...

Fognini-Edmund oggi - Masters1000 Madrid 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Prosegue nella giornata di oggi il programma del Masters1000 Madrid 2019, appuntamento di primo piano del calendario tennistico internazionale in corso di svolgimento in Spagna questa settimana. L’italiano Fabio Fognini esordirà nel primo pomeriggio contro il britannico Kyle Edmund, in un incontro che rappresenterà il ritorno in campo del fuoriclasse azzurro dopo lo strepitoso successo di Montecarlo e dopo la rinuncia a Barcellona ed ...

Come giocherà il Real Madrid di Zidane con l'arrivo di Luka Jovic : Eppure, a due anni di distanza, Jovic è una delle punte più impattanti del mondo, un giocatore con ancora ampissimi margini di miglioramento che fino a poco tempo fa aveva solleticato addirittura la ...