A 98 anni zio Felicino supera l' esame di terza media | ' L' avevo promesso a mia moglie

Catania - si è tolto la vita nel suo negozio il gioielliere Marco Avolio : aveva 65 anni : Una bruttissima tragedia si è verificata nelle scorse ore a Catania, dove il famoso gioielliere Marco Avolio, volto storico dei commercianti catanesi, si è improvvisamente tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al petto. aveva 65 anni.Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che la vittima sia morta ieri sera: questa mattina infatti, vedendo che il negozio non era ancora aperto, sua sorella si è recata nel retrobottega, ...

La giraffa rischia l'estinzione - negli ultimi 30 anni sono diminuite del 40% in Africa : In occasione della giornata mondiale della giraffa del 21 giugno - data scelta dal WWF - è stato evidenziato come quest'animale sia a rischio estinzione. Conosciuta per essere l'animale più alto del pianeta, tuttavia gran parte dell'opinione pubblica non sa che non esiste una sola specie di giraffa, ma ce ne sono ben quattro. Un recente studio citato dal WWF, riporta infatti che le specie esistenti sono: settentrionale, masai, meridionale e per ...

Anche ‘El Niño’ si è fatto vecchio! Fernando Torres si ritira : “sono stati 18 anni emozionanti” : Nella giornata di giovedì, Fernando Torres terrà la conferenza stampa nella quale annuncerà il suo ritiro dal calcio: il bomber spagnolo appenderà gli scarpini al chiodo a 35 anni Tutti lo conoscono come ‘El Niño’, il bambino, per quella faccia pulita che aveva il giorno dell’esordio con l’Atletico Madrid a soli 17 anni. La stessa mantenuta per tutta la sua gloriosa carriera, arrivata adesso al capolinea. ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Viareggio - condanne in Appello. Dieci anni fa - 32 morti. Familiari vittime emozionati e soddisfatti. Le opposte interpretazioni sentenza : Sette anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Fs, e sei anni per Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia. Otto anni e otto mesi di reclusione per Rainer Kogelheid, ad di Gatx Rail Austria, e Peter Linowski, ad di Gatx Rail Germania. A una manciata di giorni dal decimo anniversario dalla strage di Viareggio arrivano le condanne della Corte d'Appello di ...

UeD Luigi Mastroianni - silenzio rotto su Angela e Alessio : l’opinione : UeD Luigi Mastroianni rompe il silenzio su Angela Nasti e Alessio Campoli: l’opinione dell’ex tronista sulla love story lampo Continua a tenere banco la fine della love story lampo tra Alessio Campoli e Angela Nasti, protagonisti dell’ultimo Trono Classico di Uomini e Donne. Sulla vicenda oggi sono arrivate anche le parole di Luigi Mastroianni, che […] L'articolo UeD Luigi Mastroianni, silenzio rotto su Angela e Alessio: ...

Fortnite : anche Epic Games difende la sua politica di microtransazioni davanti ai politici britannici : Fortnite è stato un argomento di dibattito in tutto il Regno Unito da quando il Principe Harry, duca di Sussex, ha affermato che il gioco dovrebbe essere vietato.Epic Games ed Electronic Arts hanno presenziato alla sessione con l'UK Parliament's Digital, Culture, Media, and Sport Committee. Quando le società sono state interrogate riguardo al commento del Principe, hanno ammesso di non aver raccolto i dati corretti necessari da presentare alla ...

Istat - Blangiardo : “Part-time involontario penalizza donne - tasso di occupazione in calo per mamme tra 25-49 anni” : “Il part-time involontario penalizza le donne, mentre il tasso di occupazione si è addirittura ridotto per le 25-49enni che hanno figli tra 0 e 2 anni. A riprova che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è fortemente condizionata dal ruolo svolto in famiglia”. A dirlo il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo. L'articolo Istat, Blangiardo: “Part-time involontario penalizza donne, tasso di occupazione ...

Luigi Mastroianni vuole diventare papà? La reazione di Irene Capuano : Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne sogna di avere un figlio? Luigi Mastroianni e Irene Capuano continuano ad andare d’amore e d’accordo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno vivendo una relazione a distanza. L’ex tronista si sposta spesso per lavoro ed è impegnatissimo con le serate ma riesce a trovare sempre il tempo per tornare a Roma da Irene. In questi giorni la coppia è insieme e sta trascorrendo del tempo ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Giovanni Toti - il 65 per cento degli italiani non lo voterebbe" : Non ci sono buone notizie per Giovanni Toti. Da tempo si parla del suo progetto L'Italia in crescita ma il suo soggetto politico non passa la prova dei numeri. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, un nuovo partito guidato dal governatore ligure non raccoglierebbe consensi suf

Roma - tre anni dall’elezione della Raggi. Salvini : ‘Ci aspettavamo risultati migliori’. Lei : ‘Mia colpa? Sono lontana dai salotti’ : Un piano leghista per Roma e inviti alle dimissioni da palazzo Senatorio nel giorno in cui Il Messaggero con un editoriale del direttore stronca l’amministrazione guidata da Virginia Raggi. I tre anni dalla salita al Campidoglio dell’esponente del M5s, eletta il 19 giugno 2016, diventano l’occasione per l’alleato di governo e gli avversari per affondare sull’amministrazione grillina. “Siamo pronti a ...

Omicidio di Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli|Le intercettazioni : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo) di prendersi la colpa

