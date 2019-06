5 opere che hanno ispirato Neon Genesis Evangelion

Franco Zeffirelli : film - opere e l’eredità artistica che ha lasciato : Franco Zeffirelli: film, opere e l’eredità artistica che ha lasciato Quello che rimane del Maestro fiorentino è una ricchissima eredità artistica, che va da una vasta filmografia a numerose opere liriche da lui dirette. Franco Zeffirelli è deceduto il 15 giugno all’età di 96 anni, nella sua casa di Roma, dopo una lunga malattia. La sua carriera è costellata di onorificenze e, grazie alla sua passione per la cultura inglese e ...

C’è un’artista che trasforma i dati meteorologici in opere d’arte : L’artista americana Nathalie Miebach, nella sua serie Changin Water, utilizza i dati meteorologici raccolti dalle boe (quelle dell’Oceanic and Atmospheric Administration e dell’Ocean Observing System del Golfo del Maine) e dalle stazioni meteorologiche costiere per mostrare le relazioni tra i modelli meteorologici e i cambiamenti del mondo marino, tessendo sculture colorate e complesse utilizzando corda, legno, carta e fibre. I ...

Trapani : allarme Fillea - '200 mln e tre opere pubbliche bloccati fino al 2021' (2) : (AdnKronos) - "E’ una situazione assurda – dice il segretario della Fillea Cgil di Trapani Enzo Palmeri - che aggrava ancor di più il quadro delle opere incompiute in provincia di Trapani dove registriamo un flop infrastrutture. E' paradossale che quando le risorse sono disponibili non si spendono.

Trapani : allarme Fillea - '200 mln e tre opere pubbliche bloccati fino al 2021' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Tre opere pubbliche strategiche per il territorio trapanese incompiute e duecento milioni di euro bloccati fino al 2021. A lanciare l’allarme è la Fillea Cgil di Trapani che definisce la mancata realizzazione di importanti infrastrutture "vergognosa, scandalosa e un'in

Sicilia : sindacati - 'fondo statale da almeno 500 mln per opere pubbliche' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "Chiediamo un fondo statale per la progettazione delle opere pubbliche nel Sud, con una dotazione iniziale di almeno 500 milioni". Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Siciliane, Michele Pagliaro, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, durante gli attivi unita

Le opere del Mann in maschera da sub grazie all’arte gentile di Blub : Nessuno sa chi si celi dietro il suo nome, nessuno sa davvero chi sia questo strano e misterioso personaggio che colora gli angoli dimenticati delle città con la sua arte gentile. Blub va girando di notte e ritrae le icone di tutti i tempi con la maschera da sub perché l’arte, come ripete in giro sui social con il suo hashtag, sa nuotare. Dalla Venere di Botticelli ad Andy Warhol, da Giuseppe Verdi a David Bowie, da Leonardo da Vinci a ...

Uffizi - il museo inaugura 14 nuove sale dedicate al ‘500 : esposte anche molte opere mai viste prima : FQ Magazine Dani Osvaldo, la ex compagna: “Mi lasciò incinta e con una bimba di tre anni. Ma ora, grazie a Milly Carlucci…” La “Venere di Urbino” di Tiziano in una stanza appositamente dedicata. Il ritorno in Galleria, dopo quasi dieci anni di lontananza dagli occhi del pubblico, della monumentale “Madonna del ...

Roma - le compensazioni fantasma che fanno perdere lavoro alla coop Coraggio : “opere dovute dal 2010 mai realizzate” : Roma Capitale rischia di perdere oltre 2 milioni di euro destinati alla ristrutturazione del complesso di casali storici a Borghetto San Carlo, una tenuta agricola nel cuore del Parco di Veio, Roma nord. Nel 2010 è stata fatta una convenzione tra l’azienda edilizia ImpreMe Spa, del gruppo MezzaRoma e Roma Capitale che stabiliva il diritto, per l’impresa di costruzioni, di edificare palazzine nel quartiere Talenti (zona est della Capitale), in ...

Palermo : gip - 'al Provveditorato opere pubbliche perseguivano tornaconto personale' : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "E’ evidente, dalle indagini sin qui svolte, che all’interno del Provveditorato alle Opere pubbliche di Palermo sono in servizio alcuni soggetti i quali perseguono, anziché l’interesse pubblico (talvolta connesso anche alla sicurezza degli edifici oggetto di intervento,

Operazione “Cuci e scuci” su appalti truccati a Palermo : arrestati funzionari del Provveditorato opere pubbliche : Quattro arresti sono stati eseguiti della polizia di Stato, contestualmente ad altre dieci misure cautelari, nel corso dell’Operazione denominata ‘Cuci e Scuci’, nei confronti di imprenditori e funzionari del Provveditorato opere pubbliche di Palermo accusati di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della ...

Palermo : tangenti al provveditorato opere pubbliche - arresti : Un vasto giro di tangenti nel settore degli appalti pubblici e' stato scoperto dalla polizia a Palermo: in manette sono finiti quattro funzionari

Crescita - Cairo : 'Per far ripartire l'economia riduca spese e rilanci opere pubbliche' : Così Urbano Cairo, presidente di Rcs, al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani: 'Per far ripartire l'economia dovremmo tagliare le spese - ha aggiunto - sono anche molto importanti gli ...

Le grandi opere di Di Giacinto : dai parcheggi alla Colonia. E al Parco Centrale spettacoli tutto l'anno : FOLLONICA " "Follonica 2024, l'esposizione di elaborati grafici di una Follonica futura, ideati dai tecnici della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Massimo Di ...

L'artista russa che dipinge sott'acqua : dai fondali marini le opere di Olga Belka : I suoi ritratti prendono vita grazie a una particolare tecnica che Olga Belka spiega nei suoi viaggi in giro per il mondo. L'artista russa, che ora si trova in Thailandia, scende fino a 30 metri di ...