5 curiosità sul trailer di Stranger Things della nuova stagione

Battleship : cast - trama e curiosità sul film ispirato al gioco da tavolo : Chi avrebbe mai immaginato di prendere Battaglia navale e farne un film? Ma naturalmente la Hasbro, il colosso americano dei giocattoli che ha deciso di sfruttare una sua storica ‘proprietà intellettuale’ – come le chiamano gli americani – per ricavarne qualcosa che sbancasse anche al cinema. In realtà non è andata proprio così ma Battleship è in film più sottovalutato di quanto si creda e va in onda su Italia Uno venerdì ...

Oggi è il solstizio d’estate - il giorno più lungo dell’anno : ecco 5 curiosità sul 21 giugno : Ore 17.54. solstizio d’estate. Occhi puntati verso l’orizzonte. Questione di millesimi di secondo e poi sembrerà tutto come prima. Ma anche solo per pochi istanti in più il 21 giugno 2019 sarà il giorno più lungo, o con più luce dell’anno, almeno per noi italiani che viviamo nell’emisfero boreale. Proveniente dal latino solstitium – composto da sol, Sole, e sistere, fermarsi – il termine solstizio rivela già i connotati di massima di un fenomeno ...

La sai l’ultima? : 10 curiosità sullo storico varietà di Canale5 : Pippo Franco e Pamela Prati A 27 anni dal suo debutto torna in prima serata sugli schermi di Canale5 La sai l’ultima?. La nuova edizione, in partenza venerdì 21 giugno, avrà come padrone di casa Ezio Greggio, affiancato dalla sua giovane fidanzata Romina Pierdomenico e dai comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli. Con all’attivo 10 edizioni e numerose versioni speciali, La sai l’ultima? è senza ...

Solstizio d'estate : cinque curiosità sul giorno più lungo dell'anno : Solstizio d'estate: cinque curiosità sul giorno più lungo dell'anno Il 21 giugno segna l’inizio ufficiale dell'estate astronomica. Una giornata mistica, accompagnata sin dall’antichità da riti, usanze e qualche falsa credenza Parole chiave: Solstizio ...

Qualcosa di speciale : trama - cast e curiosità sul film stasera in tv Rai 2 : Qualcosa di speciale: trama, cast e curiosità sul film stasera in tv Rai 2 Qualcosa di speciale è una commedia romantica diretta da Brandon Camp nel 2009. I protagonisti, Jennifer Aniston e Aaron Eckhart, interpretano Eloise e Durke, una donna e un uomo dal passato difficile, destinati ad incontrarsi e innamorarsi. Il fato condurrà entrambi in un albergo di Seattle, nel quale, scopriranno insieme di essere pronti a lasciarsi il passato ...

Criscitiello : “Ecco chi ha scelto Sarri - curiosità sulla presentazione” : Michele Criscitiello, giornalista, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com parla dell’approdo di Sarri alla Juventus: “L’ex allenatore del Napoli è stato scelto da Agnelli e Paratici. In conferenza spiegheranno il perché e sarebbe curioso capire anche perché l’allenatore ha spinto così tanto per la Juventus, dopo tanti episodi.” Poi ha aggiunto: “Fabio Paratici ha fatto la scelta giusta ma è ...

L’Isola di Pietro - 5 curiosità sulla fiction con Gianni Morandi : curiosità L’Isola di Pietro: ecco cosa bisogna sapere sulla fiction di Canale 5 L’isola di Pietro è una fiction che ha incuriosito un grande numero di telespettatori: ha ottenuto sempre un ottimo risultato in termini di ascolti e infatti è stata realizzata una terza stagione che verrà trasmessa fra non molti mesi, dopo l’estate. Abbiamo […] L'articolo L’Isola di Pietro, 5 curiosità sulla fiction con Gianni Morandi ...

Tanti auguri a…Mohamed Salah - il campione d’Europa si prepara alla Coppa d’Africa : alcune curiosità che non sapevate sul Messi d’Egitto : Oggi, 15 giugno, compie 27 anni Mohamed Salah. Trionfatore in Champions League con il Liverpool, in estate proverà a bissare con l’Egitto in Coppa d’Africa. Salah nasce a Basyoun, a nord de Il Cairo, nel 1992. Inizia a muovere i primi passi in patria con l’Al-Mokawloon. Nel 2012 passa al Basilea e vince il campionato svizzero al primo anno. Dopo una stagione 2014-2015 non esaltante con la maglia del Chelsea, va in ...

Catwoman : trama - cast e curiosità sul film con Halle Berry : Domenica 16 giugno, dalle 21.25 circa in poi su Italia Uno, va in onda il cinecomic uscito in sala nel 2004 Catwoman, che gode della splendente presenza di due attrici di enorme carisma e grande bellezza come Halle Berry e Sharon Stone. Diretto dal regista francese Pitof, purtroppo non è un film particolarmente apprezzato dal pubblico e dalla critica che – nonostante tutto – si è costruito una solida reputazione come piccolo ...

5 curiosità sul Firenze Rocks 2019 : Alle 13:30 di oggi, 13 giugno, le porte si apriranno ed il Firenze Rocks avrà inizio. La Visarno Arena ospiterà quattro giorni di musica rock con gruppi del calibro di Dream Theater e The Cure. Di seguito 5 curiosità sul Firenze Rocks.

La Copa America 2019 in esclusiva su DAZN : statistiche - curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sul grande evento sudamericano : Gol, statistische, curiosità e protagonisti della Copa American 2019, il grande evento di calcio sudAmericano in esclusiva su DAZN I grandi campioni sudAmericani tornano protagonisti su DAZN per la Copa America 2019 (PER POTERLA VEDERE BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 26 partite della massima competizione sudAmericana in diretta e in esclusiva, offrendo inoltre ...

LA LUCE SUGLI OCEANI - CANALE 5/ curiosità sul film con Michael Fassbender - 11 giugno - : La LUCE SUGLI OCEANI film in onda oggi, 11 giugno, su CANALE 5 dalle 21:30. Nel cast Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz e Bryan Brown.

Bitter Sweet - Can Yaman è Ferit : vita privata e curiosità sull’attore : Can Yaman: chi è Ferit Aslan di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore Il conto alla rovescia sta per finire. Tra poche ore su Canale5 andrà in onda Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La soap opera turca farà compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia per tutta l’estate, proponendo una storia romantica, ricca di colpi di scena, che terrà tutti con il fiato sospeso. Dopo il successo di Cherry Season, casa ...

Il cosmo sul comò : cast - trama e curiosità del settimo film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Nel settimo film del trio comico, Aldo Giovanni e Giacomo si fanno letteralmente in quattro, tanti quanti gli espisodi che si inseriscono nella cornice orientale de Il cosmo sul comò, in onda venerdì 07 giugno alle 21.20 su Italia1. Il cosmo sul comò trailer Il cosmo sul comò trama Tsu’Nam, un sedicente maestro orientale cieco, è sempre seguito dai suoi fedelissimi discepoli Pin e Puk. Il maestro è solito meditare all’ombra di un ...