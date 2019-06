24 ore del Nürburgring - Le novità dell' edizione 2019

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO. DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, QUESTA ...

Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Stiamo uscendo dalla crisi economica la situazione sta peggiorando ha detto il segretario della CGIL Maurizio Landini spiegando che negli ultimi 10 anni si è perso il 30 35% la capacità produttiva Non si può raccontare un mondo che non c’è Ha detto il governo non sta giocando bene aggiunto rispondendo a una domanda sui tavoli di crisi industriale aperti al mese ...

Stagione estiva : il periodo più vivo dell’anno tra amore - caldo - cancro e zanzare : La Stagione estiva è iniziata, il 21 giugno è solstizio d'estate e siamo tutti pronti a vivere il periodo più vivo dell'anno. La scienza ci insegna molto della Stagione estiva, vediamo allora insieme cosa c'è da sapere sulle zanzare, sul cancro, sul risveglio sessuale, sull'abbronzatura e sull'alimentazione.Continua a leggere

Padova - sbanda e finisce col motorino sulla facciata del tunnel : 31enne muore sul colpo : Il drammatico incidente stradale si è consumato nella serata di giovedì all'altezza del cavalcavia dell'Unità d'Italia. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Il trentunenne è praticamente morto sul colpo, per lui inutili i soccorsi.

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in semifinale la Russia. Spadisti fuori ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 La Russia batte l’Ungheria al minuto supplementare e va in finale! 13.52 L’Italia accede alla finale per il quinto posto battendo 45.38 la Germania. 13.45 Nello stesso tabellone Svizzera-Polonia 29-26 ad una manciata di secondi dalla conclusione del sesto assalto. 13.44 Semifinali quinto posto: Italia-Germania 37-31, mancano 39″ al termine dell’ottavo ...

IL PARADISO DELLE SIGNore 3 - anticipazioni replica del 21 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di venerdì 21 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 24): Riccardo (Enrico Oetiker) capisce di non essere più il favorito per partecipare alle Olimpiadi di Roma del 1960. I suoi atteggiamenti potrebbero anche fargli perdere la stima del padre Umberto (Roberto Farnesi)… Paolo e Giorgio, due amici di Federico (Alessandro Fella), sembrano interessati rispettivamente a Tina (Neva Leoni) e ...

Traffico Roma del 21-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA TRAFFICATA LA VIA CASSIA SINO A VIA DI GROTTAROSSA, PARTENDO RISPETTIVAMENTE DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DA TOMBA DI NERONE IN USCITA DALLA CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. VERSO LA TANGENZIALE ...

Bimba muore investita ?dall'auto della mamma : Francesca Bernasconi Sembra che la piccola fosse sfuggita al controllo della nonna, che non avrebbe avuto nemmeno il tempo di avvisare la donna di fermare l'auto Stava facendo la retromarcia per uscire dal cortile di casa. Ma non si era accorta che la figlioletta di un anno e mezzo era corsa verso di lei, forse per un ultimo saluto, e non ha fatto in tempo a bloccare l'auto, che ha investito la piccola, uccidendola. "È una tragedia ...

Iniziative a favore dell’ emanazione di un Pas sul sostegno : Lo scopo dell’azione legale specificata in un comunicato pervenuto alla nostra redazione è quello di persuadere l’amministrazione di Viale Trastevere a riconoscere l’esperienza pregressa di servizio maturata sul sostegno. In considerazione della reiterazione dei contratti di supplenza assegnati ogni anno ai docenti delle graduatorie di istituto, sarebbe opportuno provvedere ad organizzare dei corsi pas utili per la ...

Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli nel periodo compreso tra il primo gennaio 2018 al 31 maggio 2019 la Guardia di Finanza ha scoperto 13285 evasori totali usati completamente sconosciuti al fisco che non hanno mai pagato €1 di tasse che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di IVA un numero leggermente superiore a quello dello stesso periodo ...