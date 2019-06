1 150 nuove assunzioni e orario flessibile L' accordo integrativo di Luxottica a favore

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Tempo indeterminato per oltre mille giovani che già lavorano in azienda con contratti diversi, introduzione di un nuovoper coprire i picchi di produzione al quale possono aderire tutti i dipendenti e azionariato diffuso, fino all”autogestionè on line delle presenze. Sono molte, come sempre, le novità cheintroduce con il suo contratto, che vale per gli oltre 11mila addetti in Italia.Ledi 1.150 giovani sono previste già dal primo luglio e su base volontaria anche ogni dipendente già in forza al gruppo potrà decidere di aderire al nuovomantenendo il posto fisso e ‘sostanzialmente invariata’ la propria busta paga, ma potendo contare su orari ridotti nei periodi di bassa stagione e un premio di incentivazione.coprirà così i picchi ...

