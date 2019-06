Youtube sotto inchiesta sui contenuti per bambini

agi

(Di giovedì 20 giugno 2019)è diventato il canale dove molti fanno milioni di dollari, ma anche la piattaforma che sta inondando idinon alla loro portata e a cui accedono senza volerlo. Per questo adesso è allo studio un sistema per limitare gli effetti sul pubblico meno pronto e l'interazione con adulti. Questa sarebbe anche la ragione per cui, a quanto scrive il Washington Post, la Federal Trade Commission avrebbe aperto un'indagine riguardo al rapporto con gli utenti più piccoli, vulnerabili e maggiormente esposti anon adatti alla loro età. Tutto sarebbe partito dopo l'arrivo di numerose denunce da gruppi di consumatori e associazioni per la difesa della privacy. Dal canto loro i vertici di Google stanno discutendo della possibilità di rimuovere tutti idestinati aie inserirli in app separate come avviene ...

