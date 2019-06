Xbox nella top 100 dei brand di maggior valore | Sony e Nintendo fuori dalla classifica

E3 2019 Xbox - quali gli assi nella manica di Microsoft per la conferenza? : L'assenza di Sony da Los Angeles nel corso di quest'anno è senza dubbio un bel tappeto rosso steso per L'E3 2019 Xbox . La divisione dedicata ai videogiochi di casa Microsoft ha un'occasione quanto mai unica e rara con il Convention Center californiano che ha visto la diserzione di Sony, vale a dire quella di appropriarsi interamente della scena per sfoderare i propri pezzi da novanta e provare quindi ad accorciare il gap venutosi a creare nel ...

Anthem : il gioco non compare più nella lista dei 49 titoli più giocati su Xbox One in Nord America : Ormai Anthem sta andando lentamente alla deriva. nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come gli sviluppatori da un mese non condividano nessuna notizia sul gioco, con buona pace dei giocatori che hanno deciso di abbandonarlo definitivamente.Ora, come riporta MP1ST, il numero di giocatori di Anthem su Xbox One è diminuito a un numero tale che ora non fa nemmeno parte dei 49 giochi più giocati sulla piattaforma Xbox. Per farvi un'idea, ...