WTA Maiorca – Il big match del secondo turno lo vince la Kerber | Sharapova asfaltata in

WTA Maiorca – Kerber a fatica contro la belga Bonaventure - la tedesca si impone in tre set all’esordio : La tennista tedesca ha bisogno di tre set per accedere al secondo turno del WTA di Maiorca , dove affronterà Maria Sharapova Esordio positivo per Angelique Kerber al Maiorca Open, torneo Wta che si disputa sui campi in erba dell’isola spagnola, appuntamento di avvicinamento a Wimbledon. La tennista tedesca si impone in tre set sulla belga Ysaline Bonaventure che, nonostante provenisse dalle qualificazioni, fa sudare le proverbiali ...

WTA Maiorca – Ritorno col botto per Maria Sharapova : la tennista russa batte Kuzmova in due set : Ritorno vincente per Maria Sharapova: la tennista russa, superati i problemi alla spalla, torna in campo con un successo su Kuzmova all’esordio nel WTA di Maiorca Dura 1 ora e 31 minuti il Ritorno in campo di Maria Sharapova dopo i problemi alla spalla che ne hanno falcidiato i primi mesi del 2019. La tennista russa, operatasi con successo nelle scorse settimane, ha accettato la wild card per il torneo di Maiorca, trionfando all’esordio ...