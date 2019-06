Witchfire | emergono nuove immagini dello shooter dark fantasy

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) The Astronauts ha pubblicato un nuovo set didedicate al suo FPS, il titolo è in sviluppo da sole otto persone e punterà tutto sull'offrire sfide al giocatore, piuttosto che sulla trama. Come riporta DSOG, il gioco porrà molta enfasi sulle meccaniche di gioco, dopo aver scartato molte idee gli sviluppatori sono giunti alla soluzione, infatti il titolo non si baserà su una trama ma bensì su un ricco lore (probabilmente in stileSouls) e decine di mostri da massacrare a suon di piombo. Da quel che sappiamo al momento,si presenta come una sorta diSouls in prima persona, con un sistema di combattimento ed arsenale che pesca a piene mani da Painkiller. Il gioco è atteso per il 2020. Nel mondo dile streghe sono una minaccia assolutamente reale e il giocatore vestirà i panni di quella che viene definita come la "mano ...

