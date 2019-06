Volleyball Nations League Maschile – L’Italia sfida la Serbia domani all’Allianz Cloud

sportfair

(Di giovedì 20 giugno 2019)gli azzurri incontrano laMilano. Le partite del quarto round dellainaugureranno ufficialmente il rinnovato PalaLido di Milano, ora Allianz. All’interno dell’impianto milanesedel ct Chicco Blengini sfiderà(21 giugno), Argentina (22 giugno) e Polonia (23 giugno). In tutte e tre le giornate di gare gli azzurri scenderanno in campo alle 20. Come di consueto nella giornata che precede le gare si è tenuta la conferenza stampa dei quattro allenatori delle nazionali. “Sono molto contento di essere qui e di giocare in questo Allianzche ha tanto di PalaLido ed è bellissimo – ha esordito Chicco Blengini -. In questaabbiamo alcune situazioni parallele da portare avanti. La principale è quella di far fare esperienza a questi ragazzi giovani, ...

Federvolley : #VNLWomen #Perugia S-T-R-E-P-I-T-O-S-E #LaNazionale conquista la decima e vola alla #FinalSix Tanti RT per le… - Coninews : AZZURRE IRRESISTIBILIIIIIII! ?? A Perugia l'Italia piega la Corea del Sud 3-1 e infila la nona vittoria in Nations L… - Federvolley : #VNLWomen #Perugia F-A-N-T-A-S-T-I-C-H-E Arriva il nono successo e primo posto in classifica per #LaNazionale ???? Ta… -