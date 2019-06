Vocabolario dei desideri | U come Uno

Vocabolario dei desideri - R come Ricchezza : Qualche anno fa Alon ha fatto i soldi. Non so esattamente come. Credo in qualche maniera legata alla Borsa. Deve avere inventato qualcosa, uno strumento finanziario. Il suo capitale è stimato in cento milioni di dollari. La cifra non l’ho sentita da lui. Era scritta sul giornale. Adesso ha una villa fuori città su un terreno enorme e una mega piscina. Quando arriva l’estate e scoppia il caldo invita tutto il gruppo, con mogli e figli, per un ...

Vocabolario dei desideri - S come Sesso : Aspetta un secondo. Qualche avviso prima di partire. Primo, non mi piace che me la lecchino. Secondo, non mi piace che mi ci infilino le dita. Terzo, non mi piace la forza. Se uno è aggressivo con me, reagisco. Non ti credere, non sono come sembro. Delicata. Born and Raised qui nel quartiere. Ti potrei massacrare di botte. Lo so che mi vuoi prendere. Ma aspetta un attimo. Prima ti voglio chiedere una cosa. Quando è stata la tua prima volta? E ...

Vocabolario dei desideri - T come Tabù : Mi raccontava degli amici che le avevano chiesto di diventare la loro ragazza. O di com’era avere le mestruazioni per la prima volta. Io non avevo ancora niente da raccontare. Perciò ascoltavo, annuivo e facevo domande. Fra noi regnava un’intimità distesa, senza sforzo, che non condividevo con nessun’altra ragazza, ma poi, nell’estate fra la seconda e la terza media, si è compiuta la metamorfosi. Di colpo, non potevo più stare in sua compagnia ...

Vocabolario dei desideri - Q come Quasi : Ho Quasi ucciso un uomo. È successo al servizio militare, al corso ufficiali, durante un’esercitazione di squadra. Il nostro compito era avanzare a balzi e sparare contro un obiettivo di cartone. Ci dovevamo anche mimetizzare perché non ci individuassero mentre avanzavamo tra cespugli e massi. Il problema è stato che Amit Leitersdorf si è mimetizzato troppo bene: non l’ho visto balzare molto più avanti del previsto e disgraziatamente ho premuto ...

Vocabolario dei desideri - O come Onde : Avevamo noleggiato una barca a motore. Durante una vacanza, a Creta. Siamo usciti dal golfo dirigendoci al largo. All’inizio l’acqua era placida, ma di colpo ha preso a soffiare un forte vento da est. Ondate alte come un palazzo di tre piani ci allontanavano sempre più dalla spiaggia. Non esagero. Mai viste Onde del genere. Forse giusto nel film Un mercoledì da leoni. L’hai visto? Alla fine uno dei surfisti muore, vero? Avevamo la sensazione che ...

Vocabolario dei desideri - P come Perdono : A New York, con tutte le vie numerate, ti sembra di poter percorrere a piedi qualunque distanza. Mezz’ora fa sono uscito da un appuntamento nell’Ottantanovesima, diretto alla Settima. Yuval è lì che mi aspetta, nel bar sotto casa sua. Sono oltre dieci anni che non ci vediamo. Oltre dieci anni che non ci scambiamo una parola. Non si può dire che abbiamo litigato, nessuna scenata o scambio di cattiverie. Tra uomini di solito non funziona così. Ma ...