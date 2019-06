Visco | “Spread ridicolo | riflette paura di uscita dall’euro Imprese non investono

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Sono preoccupato per la situazione economica italiana, ma speriamo che prevalga il buon senso”. Con queste parole, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha commentato il momento economico del paese a margine di un convegno su Keynes organizzato da Ispi. Insieme a lui c’era anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio: “Lenon, perché le aspettative nel medio e lungo periodo sono tali che scoraggiano l’investimento. C’è una caduta nella fiducia nel fatto che le forze politiche siano in grado di rimuovere gli ostacoli all’attività produttiva”.ha poi concluso definendo i valori dello spread “ridicoli” perché riflettono lache il debito non sia ripagato e che non sia ripagato ai valori a cui è stato acquistato. Alcuni dicono di voler uscire, non so se ci credano o no, ma sarebbe una grande sciocchezza” ...

