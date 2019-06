VIDEO Olanda-Canada 2-1 | Highlights | gol e sintesi Mondiali calcio femminile Europee

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il primo posto nel Girone E aidiè dell’, che batte 2-1 ilnello scontro diretto del raggruppamento. L’agli ottavi troverà il Giappone, e, in caso di successo potrebbe incrociare ai quarti l’Italia, in quello che diventerebbe anche un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.2-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

MatteoRossi70 : RT @LiPopulista: Olanda è Europa vero... Ecco, toccate un poliziotto in Olanda a differenza dell'Italia?????? - daniele11733 : RT @LiPopulista: Olanda è Europa vero... Ecco, toccate un poliziotto in Olanda a differenza dell'Italia?????? - Enki2270 : RT @LiPopulista: Olanda è Europa vero... Ecco, toccate un poliziotto in Olanda a differenza dell'Italia?????? -