beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LAURENTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TIBURTINA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E L’A24 CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI VERSO OSTIA TRA VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E BOCCEA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TORCERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 18.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA Roma fiumicino E BOCCEA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA PISANA E BOCCEA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 17.35 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PRENESTINA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TOGLIATTI ED IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 17.05 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEINTANA E SALARIA POI TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio.§ A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio.§ SULLA Roma TARQUINIA UN VEICOLO IN PANNE CREA CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO Roma NELLA CAPITALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’ AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA AD ALBANO RALLENTAMENTI TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E TRIONFALE IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL ...