Via libera alla riforma del ministero dei Beni culturali

Ue - Cdm : Conte - lettera ai 27 stati Ue e Juncker. Dl crescita - accordo positivo. Via libera al ddl Ambiente : Si è svolto in serata il consiglio dei ministri. È stata inviata, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la lettera del premier Giuseppe Conte indirizzata agli altri 27 Paesi...

Palermo - da Figc Via libera a nuova proprietà : "La Federazione italiana giuoco calcio ha comunicato di prestare il proprio consenso alla piena legittimazione dell'attuale nuova proprieta' ed organo amministrativo dell'U.S. Citta' di Palermo spa". Inizia cosi' la nota della societa' di viale del Fante, redatta al termine dell'assemblea dei soci che era stata convocata per gli adempimenti necessari all'iscrizione della squadra rosanero al prossimo campionato di Serie B. A firmare la nota e' la ...

Palermo - la FIGC dà il Via libera alla nuova proprietà : nuova proprietà Palermo – Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena oggi, il Palermo ha diramato un comunicato ufficiale a nome della proprietà. Comunicato secondo il quale la Federcalcio ha legittimato la nuova proprietà del club rosanero e nel quale si indicano le prossime mosse finalizzate all’iscrizione del campionato di Serie B 2019/2020. Questa […] L'articolo Palermo, la FIGC dà il via libera alla nuova proprietà è ...

Fecondazione eterologa : Via libera del Consiglio di Stato alle donazioni : Parere favorevole del Consiglio di Stato al regolamento sulla donazione di cellule riproduttive per la Fecondazione eterologa, ma con alcuni limiti sull’età dei donatori e sul numero degli ovociti e dei gameti maschili che si possono donare. Il parere, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sul regolamento con cui sono state recepite appunto in Italia alcune direttive europee sui tessuti e cellule umani ...

Roma - appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici : strade chiuse e bus deViati : Domenica a spasso nelle strade del centro di Roma, che sono diventate “ciclopedonali” per l’iniziativa #ViaLibera che ha interessato il centro storico della capitale con l’apprezzamento di turisti, salutisti e amanti dello sport che hanno potuto apprezzare le bellezze del centro capitolino libero dal traffico e dallo smog. L'articolo Roma, appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici: strade chiuse e bus deviati sembra ...

LETTURE/ Jemolo - la Via di un cattolico dal liberalismo al frontismo popolare : Arturo Carlo Jemolo si formò nella Torino di inizio 900. Si sottrasse alle ambiguità dei socialisti e degli interventisti, ma poi scelse i primi

Juve : Sarri avrebbe ottenuto il Via libera dal Chelsea - mancherebbero solo le formalità : Da un mese la panchina bianconera è vacante, adesso sembrerebbe giunto il momento tanto atteso dell’insediamento del nuovo conduttore, individuato qualche settimana fa in Maurizio Sarri. L’ex Napoli, da molte settimane, avrebbe raggiunto l’accordo economico, in base al quale firmerebbe un triennale da 6-7 milioni di euro, ma il suo contratto con il Chelsea fino al 2021 sarebbe stata la causa del rinvio delle nozze con la Juventus. I blues, pur ...

Lo Sblocca Cantieri è legge : Via libera dalla Camera : La Camera dei Deputati ha dato oggi il via libera definitiva al decreto legge Sblocca Cantieri. Con 295 voti favorevoli, 75 contrari e 45 deputati che hanno preferito astenersi, il provvedimento è stato approvato dal Parlamento e diventerà legge non appena sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.L'approvazione è arrivata all'indomani dell'approvazione della questione di fiducia posta dal governo (i voti a favore erano stati 318, quelli ...

Il governo inglese ha dato il Via libera all’estradizione di Assange negli Usa : Julian Assange (foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Il fondatore di Wikileaks Julian Assange potrebbe essere presto estradato negli Stati Uniti. Questa mattina il ministro degli Interni britannico Sajid Javid ha fatto sapere di aver dato il via libera alla richiesta presentata nelle scorse settimane dagli Stati Uniti, che hanno incriminato l’attivista australiano per hackeraggio di una password. Secondo l’accusa, Assange ...

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera la Ong : "Via libera per sbarcare a Tripoli - cosa fanno da qualche ora" : La Sea Watch ha chiesto e ottenuto il Pos dalla Libia, ma da ore è in lento movimento verso la Tunisia. Continua dunque il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca con 52 migranti a bordo soccorsi nella acque libiche e il governo italiano. L'imbarcazione vorrebbe far sbarcare i migranti a Lam

Rifiuti Roma - Regione Lazio dà il primo Via libera alla discarica di Pian dell’Olmo : La Regione Lazio dà il primo via libera alla discarica di Pian dell’Olmo, frazione del Comune di Roma situata all’estremo nord della Capitale, al confine con il comune di Riano, sulla direttrice Flaminia. La titolare della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo di Rifiuti, Flaminia Tosini, ha rilevato che la cava per la quale la società lancianese Torre di Procoio srl ha richiesto la Via (valutazione d’impatto ambientale) “non ricade ...

Via libera dal Senato a ddl Concretezza : 15.36 Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I sì sono stati 135, i no 104e tre gli astenuti. Diverse le novità' introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza. Anche le nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', ...

Decreto sicurezza bis - Via libera dal Cdm. Ecco cosa cambia : Il Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi a Palazzo Chigi ha dato il via libera al Decreto sicurezza bis, come anticipato nelle ultime ore. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il Ministero dell'Interno Matteo Salvini, che ne ha illustrato i punti salienti.Tre le finalità: lotta all'immigrazione clandestina, al centro anche del comitato per ...

Via libera al decreto sicurezza bis : In Italia I tecnici dell’Ue approvano la procedura contro l’Italia. Il Comitato economico e finanziario ha dato il via libera al testo della Commissione europea che giustifica la procedura d’infrazione. “L’Italia si sta muovendo nella direzione sbagliata”, ha detto il presidente della Commissione eu