Vesuvio | accordo Molise-Campania per il piano evacuazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ieri, a Palazzo S. Lucia a Napoli, con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli e i governatori delle altre Regioni, il vice presidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno, delegato dal governatore Donato Toma, ha partecipato alla cerimonia ufficiale per la sottoscrizione dei protocolli tra Regione, Regionee i Comuni di Massa di Somma e Monte Di Procida, definiti dal Coordinamento nazionale della Protezione civile per la messa a punto deldi. “Si tratta di accordi di solidarieta’ nella forma dei gemellaggi – spiega Cotugno – sottoscritti tra i vari enti relativamente al rischio eruzione dei siti vulcanici dele dei Campi Flegrei. Dopo decenni di studi ed intese finalmente iloperativo di emergenza per l’entro 12 ore ...

Primonumero : E se erutta il Vesuvio? I molisani ospiteranno i campani in fuga, firmato l’accordo -