Vasco il re degli stadi È partita l' estate dei grandi festival rock

(Di giovedì 20 giugno 2019) Paolo Giordano Mezzo milione di spettatori per il «Blasco». È l'inizio di una stagione a volume alto Talvolta bastano i numeri.Rossi ha chiuso ieri sera a Cagliari l'ultimo dei suoi nove concerti del 2019 (Lignano, sei volte San Siro e due concerti alla Fiera di Cagliari) che hanno riunito ben 450mila spettatori. Se li uniamo a quelli dell'anno scorso (altre 10 date), in totaleha suonato per 900mila spettatori, praticamente un oceano. E i suoi show sono stati «duri e puri», molto potenti, tecnologicamente avanzati e accolti dagli applausi di tutti, dal pubblico fino al più esigente dei critici. D'accordo,è una «religione», ma è difficile trovare tanta unanimità per altri artisti. In ogni caso, le sue sonorità decisamente «muscolose» hanno consacrato l'che, come mai prima di ora, è costellata diin giro per l'Italia. Già, il...

