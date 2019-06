Usa,arrestato siriano:preparava attacco

Un rifugiatosospettato di aver progettato per conto dell'Isis uncontro una chiesa in Pennsylvania è statodalla polizia. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Giustizia Usa. Mustafa Mousab Alowemer, arrivato dalla Siria nell'agosto 2016,secondo gli inquirenti stava preparando un attentato con un ordigno da piazzare dentro una chiesa a Pittburgh, nel quartiere di North Side, e "prevedeva di condurre l'attentato per conto dell'Isis, con l'intento di uccidere o ferire molte persone",(Di giovedì 20 giugno 2019)