USA | sventato sul nascere un attentato antisemita in Pennsylvania

USA - sventato presunto piano di un attacco terroristico a Los Angeles : La città di Los Angeles questa volta ha detto 'no', si è fatta trovare preparata e, 48 ore dopo l'attacco suprematista in una sinagoga di San Diego, viene arrestato Mark Domingo, un ex veterano convertitosi all'Islam. Il suo piano, con molteplici obiettivi, tra cui Long Beach sarebbe stato fermato in tempo. Il piano d'azione Mark Domingo aveva pianificato di mettere una bomba ad un raduno nazi, previsto per domenica scorsa a Long Beach ...