Uruguay-Giappone | Copa America 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

(Di giovedì 20 giugno 2019) Domani alle 01.00 italiane l’di Oscar Washington Tabarez torna in scena. Sul rettangolo verde dell’Arena do Grêmio di Porto Alegre, la Celeste cerca conferme contro il, reduce dal roboante successo contro l’Ecuador, primo match del gruppo C della. Osservati speciali non potranno che essere Edinson Cavani, che nel match contro gli ecuadoriani si è sbloccato in questa competizioni, e Luis Suarez. Sul fronte nipponico, la compagine di Moriyasu vorrà reagire, essendo stata sconfitta pesantemente all’esordio dal Cile, campione in carica. La forza degli asiatici risiede nella forza del collettivo, aspetto che contro la Roja è clamorosamente mancato. La partita tradellasarà trasmessa in esclusiva da DAZN, oltre che godere dei costanti aggiornamenti sull’evoluzione della stessa da parte di OA ...

