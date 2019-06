Uomini e Donne | Giulia Cavaglià difende Angela | “E’ stata corretta”

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli : le ragioni della storia finita : A sole 2 settimane dalla scelta di Angela Nasti verso Alessio Campoli è scoppiata la coppia unita a Uomini e Donne. Una rottura (condivisa), annunciata sui social e per questo seguita da un polverone di polemiche dei fan della coppia che, increduli, hanno attaccato la ragazza accusandola di essersi comportata come Sara Affi Fella. Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Ma ...

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4?/ Scoop sull'ex tronista di Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Secondo le indiscrezioni, l'ex tronista di Uomini e Donne vorrebbe entrare nella Casa come concorrente

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 4 : Dopo aver avuto la conferma da Mediaset che la quarta edizione Vip del Grande Fratello si farà (probabilmente a novembre), si rincorrono le voci su quelli che potrebbero essere i suoi nuovi protagonisti. Stando a quello che sostiene la rivista Oggi nel ultimo numero, uno dei personaggi famosi che tra qualche mese potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, è Lorenzo Riccardi. Dopo Sara Affi Fella, dunque, un altro ex volto di ...

Uomini e donne/ Stefano risponde a Pamela : 'Non sono come...' - Trono Over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono Over: Stefano Tornese risponde a Pamela Barretta su Uomini e donne Magazine: 'Non sono come...'

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente al Grande Fratello Vip Non c’è edizione del Grande Fratello Vip senza un tronista di Uomini e Donne. Dopo Costantino Vitagliano, Andrea Damante, Luca Onestini e Francesco Monte, è il turno di Lorenzo Riccardi. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola […] L'articolo Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip proviene da ...

Gossip Uomini e donne - Alessio sulla rottura con Angela : 'Tra noi non ha funzionato' : Alessio Campoli e Angela Nasti sono stati la coppia meno duratura della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne. Dopo la scelta effettuata a fine maggio, infatti, la tronista e il suo corteggiatore si sono frequentati solo un paio di giorni prima della partenza di lei per Ibiza, insieme alla sua famiglia. E al ritorno a Napoli, dove lui l'ha raggiunta, entrambi si sono resi conti dell'assenza dei presupposti per continuare la ...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri lancia un messaggio a Ida Platano? : Riccardo Guarnieri si sfoga dopo UeD: “Due cose ci salvano nella vita…” Riccardo Guarnieri è tornato a parlare sui social. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha postato un messaggio, accompagnato dalla foto visibile a destra, che potrebbe essere rivolto a Ida Platano, almeno secondo quanto ipotizzato dai suoi followers. “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete ...

Uomini e donne : Ursula conferma la sua opinione sulla bisessualità e sul web è bufera : Ursula Bennardo ha scatenato un vero polverone mediatico a causa delle sue dichiarazioni riguardanti la bisessualità. Interrogata da un utente in merito al suo punto di vista nei confronti dell'omosessualità, l'ex dama di Uomini e donne si è resa protagonista di uno scivolone, destinato a far discutere ancora a lungo ma che lei non sembra disposta a ritrattare. Al contrario a distanza di alcune ore dalle sue prime affermazioni sulle persone ...

Uomini E Donne : Tara spiega come mai la redazione non inviti lei e Cristian in trasmissione! : Cristian e Tara erano, sono e rimangono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Nonostante questo, non vengono invitati in trasmissione da diverso tempo. Anni, ormai. La loro conoscenza nel programma aveva... L'articolo Uomini E Donne: Tara spiega come mai la redazione non inviti lei e Cristian in trasmissione! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

News Uomini e Donne - Sara Affi Fella : come ha superato la depressione : Sara Affi Fella parla della depressione dopo Uomini e Donne: “Dormivo con i miei” Sara Affi Fella ha raccontato ai microfoni del settimanale Nuovo come è riuscita a superare il periodo buio della depressione, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Infatti, ricordiamo che la bella molisana dopo aver mentito sul suo stato sentimentale alla redazione del programma di Maria De Filippi, è stata travolta da vera e propria bufera ...

Uomini e Donne - Pamela e Stefano trovano un compromesso - : Monica Montanaro I due partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne, Pamela Barretta e Stefano Torrese, dopo la rottura della loro relazione hanno continuato una diatriba infinita. Adesso sembra si siano rappacificati, trovando un punto di accordo La relazione nata all'interno del programma Uomini e Donne tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, due partecipanti del trono over, ha subito nel corso del tempo numerose traversie. La ...

Temptation Island - svelati i tentatori : da Uomini e donne arrivano Rodolfo e Alessandro : I nomi dei partecipanti a Temptation Island sono stati completamente svelati. Dopo avere conosciuto le sei coppie che si metteranno alla prova nel resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna, nelle ultime ore sono stati ufficializzati anche i nomi dei tentatori che dovranno condividere l'esperienza con fidanzati e fidanzate. Si tratterà di 13 bellissime ragazze single e di altrettanti aitanti giovani tentatori, alcuni dei quali sono già ...

È perversione! Ursula Bennardo di Uomini e donne è contraria alle unioni bisex : Dopo essere uscita dal programma "Uomini e donne", Ursula Bennardo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle coppie bisessuali. Una delle ex-dame più chiacchierate di "Uomini e donne", Ursula Bennardo, è tornata al centro del gossip. Questa volta, a far discutere sul suo conto non è l'ennesimo litigio con il suo compagno, Sossio, ma parliamo di un commento che la Bennardo ha scritto tra le sue storie, in risposta ad alcune domande ...

Uomini e Donne Over - Ursula Bennardo choc : “Non accetto i bisex” : Ursula Bennardo del Trono Over attacca i bisex: “Vedo della perversione…” Sembrava dOver essere una giornata tranquilla questa per i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, e invece le clamorose dichiarazioni fatte da Ursula Bennardo hanno già creato un incredibile putiferio. Cosa ha detto? Un ragazzo ha chiesto su instagram alla popolare ex dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi cosa ne pensasse ...