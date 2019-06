Ungaretti | Sciascia e Bartali La maturità è contemporanea

Prima prova Maturità 2019 - Cristiano Gatti : “Ritrovarsi tra Sciascia e Ungaretti fa soggezione” : Tra i personaggi scelti dal Miur per la prova d'italiano degli esami di Maturità 2019 c'è Cristiano Gatti, giornalista sportivo e scrittore. In un tema che unisce sport e storia, si parte da un suo articolo commemorativo in cui rivendica i grandi successi di Gino Bartali. Intervistato da Fanpage.it, ha raccontato la grande emozione di ritrovarsi ancora una volta tra i banchi di scuola.Continua a leggere

Maturità 2019 - l’analisi del testo secondo Biondillo : “Ungaretti? Miur poteva scegliere un poeta vivo. Sciascia sulla mafia sempre attuale” : “A rileggerlo dopo tanto tempo, mi colpisce la sua profonda contemporaneità. Eppure Il Giorno della civetta è stato pubblicato nel 1961, sono passati quasi 60 anni. Da allora non siamo cambiati”. Gianni Biondillo, scrittore e architetto, è “spaventato” dalla considerazione che gli ha subito suscitato il brano di Leonardo Sciascia proposto alla prima prova della Maturità. Un brano in cui il capitano Bellodi, che indaga sull’omicidio ...

