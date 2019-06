Un’estate fa | Pupo e Diana Del Bufalo alla ricerca dei successi estivi del passato

davidemaggio

(Di giovedì 20 giugno 2019)DelDelsono pronti a sbarcare su Rai 2. Il cantante e l’attrice condurranno Un’Estate Fa, nuovo programma musicale della rete diretta da Carlo Freccero che ripercorrerà la storia delle hit parade estive dal 1960 fino al 2018. Un modo per dar lustro a 58 anni di musica, a partire dall’epoca in cui, al posto di Spotify, iTunes e YouTube, i grandisi diffondevano attraverso i jukebox. Gli appuntamenti previsti per la nuova trasmissione sono due: nella prima puntata, in onda giovedì 4 luglio, verranno ricordati iregistrati dal 1960 al 1980.e la Del, per l’occasione, incontreranno i cantanti che sono andati di moda in quel ventennio e, attraverso le loro testimonianze, cercheranno di capire come hanno gestito il successo in un periodo molto distante dai giorni nostri. Sette giorni dopo, ossia giovedì ...