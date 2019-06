Una rimonta da sogno! Sassari schiaccia Venezia e pareggia la serie | il Campione d’Italia

ComUnali Rovigo - lo scivolone della Lega dal crollo della giunta all’harakiri : il centrosinistra rimonta al ballottaggio : L’harakiri della Lega, che perde Rovigo, è clamoroso. Il partito di Salvini ha governato per quattro anni, poi il sindaco aveva cominciato a perdere pezzi di giunta, fino a rimanere da solo. Senza assessori, senza maggioranza. Per ventun giorni ha resistito nel vuoto amministrativo più assoluto, finché a sfiduciarlo, quando la situazione era diventata insostenibile, una specie di farsa politica, sono stati anche i suoi consiglieri, poi ...

Motocross - GP Russia 2019 : Tony Cairoli - serve Una reazione per arginare la rimonta di Gajser. E c’è il ritorno di Herlings! : Il Mondiale di Motocross 2019 torna in scena per l’ottavo round stagionale. Il weekend sarà ad Orlyonok (Russia), su una pista con fondo duro e scivoloso, situata dinnanzi al Mar Nero. Un terreno insidioso e non proprio il preferito dal nostro Tony Cairoli. Il siciliano, nella MXGP, si presenta ai nastri di partenza del fine settimana russo da leader del campionato. Le ultime apparizioni però non sono state entusiasmanti. Il pilota della ...

LIVE Venezia-Cremona 78-75 basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : i lagUnari resistono alla rimonta ospite - si decide tutto alla “bella”! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di Serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

Il Napoli saluta con Una sconfitta 3-2 a Bologna. La rimonta si ferma sul palo : sconfitta numero sette Il Napoli di Ancelotti chiude il campionato con una sconfitta. Tre a due per il Bologna. La squadra di Ancelotti saluta con la settima sconfitta in trentotto partite. Fallisce l’ennesima rimonta che a un certo punto sembrava cosa fatta, sia pure rimonta parziale. Dal 2-0 al 2-2. E sul 2-2 a pochi minuti dalla finale, ecco il 27esimo palo della stagione con Zielinski da fuori area. Sul ribaltamento di fronte una rete ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona fatica ma supera Una combattiva Trieste - Venezia vince in rimonta su Trento : Fattore campo rispettato nelle due sfide odierne dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Cremona e Venezia cominciano entrambe con il piede giusto nelle Serie rispettivamente contro Trieste e contro Trento conquistando il successo al termine di due incontri equilibrati ed avvincenti, caratteristica ricorrente in queste prime partite andate in scena nel fine settimana. Sfida equilibrata e appassionante quella tra ...

Vettel e Leclerc vogliono Una rimonta stile Liverpool : Da domani Sebastian Vettel e Charles Leclerc saranno protagonisti in pista del quinto round della stagione, il GP di Spagna. I due piloti potranno contare su una SF90 dotata di una nuova power unit e degli ultimi aggiornamenti aerodinamici, dopo che una prima tranche di novità era stata introdotta a Baku due settimane fa. In […] L'articolo Vettel e Leclerc vogliono una rimonta stile Liverpool sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Champions - un'altra rimonta «incredibile». Ma il calcio inglese è Una spanna sopra : In Inghilterra il calcio è un altro sport. Si sprecano le iperboli per descrivere la «incredibile» rimonta del Tottenham che si è qualificato alla finale di Champions League ribaltando 2-3 l'Ajax grazie all'hat-trick di uno strepitoso Lucas Moura malgrado l'iniziale 2-0 messo a segno dal team olandese. È accaduto quando ancora non si era spenta l'impressione dello «sbalorditivo», «miracoloso», 4-0 inflitto dai Reds al Barcellona che partiva con ...

La Roma ci ricasca : ennesima rimonta subita. Il pareggio contro il Genoa costa il quarto posto. La Champions è Una chimera : Addio sogni di Champions. Il paregio di Genova chiude probabilmente definitivamente ogni speranza di arrivare al uquarto posto per la Roma. Ancora una volta le disattenzioni difensive costano care ai ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad Una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

F2 - GP Azerbaijan Gara 1 : Jack Aitken vince in rimonta - che sfortUna per Ghiotto! : Il britannico Jack Aitken (Campos) vince Gara-1 del secondo appuntamento del Mondiale di F2 2019 sul circuito di Baku, in Azerbaijan, recuperando dall’ottava posizione di partenza e trionfando sull’olandese Nick De Vries (Art Grand Prix) e un ottimo Jordan King (MP). Ventinove giri divertenti e ricchi di colpi di scena, che hanno visto il leader del mondiale Luca Ghiotto (Virtuosi Racing) protagonista di numerosi episodi sfortunati ...