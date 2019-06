Un concerto sul volo Venezia-Palermo e agli imbarchi dell’aeroporto di Punta Raisi

Ariana Grande che tiene sulle spalle un suo amico per fargli vedere meglio un concerto è TUTTO : Uno dei suoi BFF The post Ariana Grande che tiene sulle spalle un suo amico per fargli vedere meglio un concerto è TUTTO appeared first on News Mtv Italia.

Cardi-B - troppo twerking al concerto negli Stati Uniti : enorme squarcio sul lato B : troppo twerking. Un incidente piuttosto clamoroso che ha coinvolto la cantante Cardi B, che si stava esibendo sul palco per un concerto in Tennessee, Stati Uniti, nel locale Bonnaroo. La prosperosa artista, celebre appunto per il suo modo di twerkare, ci ha dato un po' troppo con i movimenti scatena

Una proposta di matrimonio al concerto di Ed Sheeran Roma sulle note di Perfect : Arriva una proposta di matrimonio al concerto di Ed Sheeran a Roma. Come riporta Leggo, le note di Perfect hanno creato la giusta atmosfera per Nicola che, in ginocchio, ha chiesto in sposa la sua Anna. La tribuna è esplosa, insieme ai loro amici che, muniti di cellulare, hanno filmato il momento nel quale Nicola ha deciso di fare un passo avanti nella loro relazione e chiedere la mano della sua fidanzata. La proposta di matrimonio è ...

Cdr SportMediaset : «Sconcerto per le decisioni dell’azienda sulla riorganozzazione» : Passano da 7 a tre, secondo l’ANSA, le testate giornalistiche di Mediaset. La decisione che è stata comunicata ai cdr, sarebbe stata presa per procedere ad una razionalizzazione del personale finalizzata a garantire una riduzione dei costi e ottimizzazione delle risorse senza tagli all’occupazione. Entrano quindi sotto la testata News Mediaset diretta da Andrea Pucci […] L'articolo Cdr SportMediaset: «Sconcerto per le decisioni ...

Vasco in concerto a Milano - lui : “Questo è un live duro e puro. Duro - perché lo sono i tempi e puro - perché lo sono io”. Ecco i dettagli sulla scaletta : FQ Magazine Ballando con le Stelle 2019, vince a sorpresa Lasse Matberg (che finisce in pronto soccorso). Canino alla De Girolamo: “Io ti querelo” In gran forma, sensibile, ironico, pungente e carico, anzi “Duro e puro” ad affrontare sei volte lo Stadio San Siro dal primo giugno (in tutto sono 29 volte che si esibisce al Meazza in 29 anni) e ...

Gaetano Curreri - il cantante degli Stadio cade sul palco : concerto interrotto - “è stata una brutta caduta” : Il cantante degli Stadio, Gaetano Curreri, è caduto sul palco durante la data di avvio del nuovo tour, a Castelraimondo, nel Maceratese. Il concerto è stato subito interrotto e il musicista è stato subito soccorso dai volontari della croce rossa di Camerino e da un medico presente in sala. Trasportato in ospedale, Curreri è stato ricoverato ma ha voluto mandare videomessaggio su Facebook dal letto d’ospedale per rassicurare i fan: ...

Matera : un concerto “spaziale” celebrerà il primo passo sulla Luna a 50 anni dalla missione Apollo 11 : Avrà luogo a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, un concerto “spaziale” che celebrerà i 50 anni della missione Apollo 11 che portò all’atterraggio dell’uomo sulla Luna. Una performance multimediale è in programma il 18 luglio alla Cava del Sole, dove si esibiranno gli Icebreaker, con musiche di Brian e Roger Eno e Daniel Lanois coadiuvati dalle immagini esclusive riprese dallo spazio. A renderlo noto la ...

Backstreet Boys : “Rimarremo per sempre uniti per voi”. E al concerto pubblico femminile over 30 con fidanzati che guardavano la Coppa Italia sul telefono : In tempi di rivoluzione trap, youtuber che si trasformano in cantanti e mancanza di punti fermi nel mondo del pop, per chi ha vissuto i magici Anni 90 della musica (un po’ trash, ma irrimediabilmente spensierati) non resta che aggrapparsi ai ricordi. C’è chi, invece, in preda alla nostalgia pura si è precipitato il 15 maggio al MediolanumForum di Assago (Milano) per l’unica tappa Italiana del DNA World Tour di una delle boyband più amate di ...

Who : Roger Daltrey insulta i fan durante il concerto perché fumavano erba : Non tutte le rockstar amano la marijuana, e tra questi possiamo annoverare sicuramente il cantante degli Who, Roger Daltrey: recentemente infatti il frontman ha rimproverato aspramente i fan con parole molto forti perché questi stavano fumando marijuana vicino al palco durante un concerto della sua band, che si teneva presso il Madison Square Garden di New York. Peraltro molti si stanno chiedendo come abbia fatto a cantare per tutti gli anni ...

BTS in concerto a Chicago : Namjoon è caduto sul palco a causa del brutto tempo : Cantare e ballare sotto la pioggia può essere molto pericoloso

Backstreet Boys a Milano : le anticipazioni sulla scaletta del concerto : Il 15 maggio al Forum!

Alvaro Soler a Milano : le anticipazioni sulla scaletta e gli orari del concerto : Can't wait!

Metallica - concerto sotto la pioggia : il chitarrista scivola sul palco : Kirk Hammett, chitarrista dei Metallica, è caduto sul palco durante il concerto all'aperto all'Ippodromo di Milano. Nessuna conseguenza per il musicista, che ha condiviso il video su Twitter. "Sono ...

Il concerto dei Metallica a Milano : El diablo dei Litfiba e lo scivolone sul palco di Kirk Hammett (video) : Milano Summer Festival al via in una serata ancora molto lontana dall'estate. In un clima tipicamente autunnale, i Metallica hanno suonato all'Ippodromo SNAI di San Siro: acqua sul palco e fan tra il fango nella serata di ieri, mercoledì 8 maggio, che non ha spento l'entusiasmo dell'evento. Nel corso dell'unico concerto in programma in Italia quest'anno, i Metallica hanno omaggiato una band italiana. Il gruppo ha presentato una nuova versione ...