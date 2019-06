Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 08 | 10

Scuola - mobilità docenti Ultime Notizie : avviso ufficiale Miur su pubblicazione movimenti : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad inviare una comunicazione ai sindacati e agli Uffici Scolastici per avvisare dello spostamento della data di pubblicazione degli esiti dei movimenti relativi alle operazioni di mobilità dei docenti. mobilità docenti, Miur avvisa dello spostamento della data di pubblicazione degli esiti dei movimenti La data inizialmente fissata è stata spostata al prossimo 24 giugno. Nell’avviso inviato ...

Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 07 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio inviato ieri sera l’Unione Europea la lettera di Conte che oggi e domani sarà il Consiglio Europeo rispetteremo le regole ma serve un cambio afferma il premier oggi attesa della pubblicazione del bollettino economico della BCE prosegue Intanto in Italia la crescita e l’occupazione dipendente con un aumento del indeterminato è un calo ...

Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il giorno dell’esame di maturità per 520000 studenti che affrontano la prima prova tra le tracce preparate dal Miur per i ragazzi nati nel 2000 la poesia del primo Ungaretti con il porto sepolto Corrado stajano eredità del 900 anche il giorno della civetta e della lotta alla mafia la traccia del tema di attualità è dedicata al Generale Carlo ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News : si continua a trattare per Stefano Sensi - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN News: Ultime notizie, trattative e voci sugli acquisti e le cessioni della società rossonera, che si è affidata a Marco Giampaolo.

Economia Ultime Notizie : è scontro tra Draghi e Trump : Economia ultime notizie: è scontro tra Draghi e Trump Da Sintra in Portogallo, dove è in corso un vertice tra i governatori delle banche centrali europee sullo stato dell’Economia continentale, Mario Draghi torna ad armare il suo “bazooka”. Nella giornata di martedì ha infatti dichiarato che il Quantitative Easing, ed in generale le politiche macroeconomiche che hanno caratterizzato il suo mandato alla guida della BCE, potrebbero ...

Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio è stato fermato dalla polizia francese l’ex presidente dell’uefa Michel Platini ed ex campione della Juventus adesso in custodia presso l’anticorruzione della polizia di nell’ ambito dell’ inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar ...

Calciomercato Inter/ News - Lukaku è sempre la priorità - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News, Lukaku è sempre la priorità per l'attacco di Antonio Conte e il nome al centro dell'attenzione dei nerazzurri, Ultime notizie,.

Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio vertice in questi momenti a Palazzo Chigi di Conte con vicepremier e tria per definire la linea nella trattativa sulla procedura di infrazione europea e poi informativa di Conte al parlamento sul negoziato con l’Unione Europea sui conti dell’Italia la lettera hotel sarà un messaggio politico dice premier se le prospettive ...