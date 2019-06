Tutta la storia del gelato | inventato dai Persiani nel 500 avanti Cristo

gqitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) È un alimento moderno, che si adatta bene alle esigenze dell’alimentazione contemporanea e che viene continuamente perfezionato. Eppure ilha unaantichissima, che addirittura affonda le radici più di 2500 anni fa. Ma, da allora, non ha mai perso il suo fascino. Non si sa bene chi l’abbiae quando, ma ci sono prove secondo cui i, nel 500, mescolassero il ghiaccio con il succo d'uva o i succhi di frutta. Inutile dire che in quel periodo e in quel luogo (l'impero persiano si estendeva dall'India all'Egitto e alla Turchia: faceva molto caldo) questo «» era molto difficile e costoso da produrre: era considerato una specialità nobile e rara. Allora, per consistenza e gusto, somigliava a quello che oggi chiamiamo sorbetto. Ilpersiano si è evoluto nel tempo ed è ...

