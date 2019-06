Tu Si Que Vales 2019 Casting Concorrenti per la nuova edizione

Belen Rodriguez lascia Tu si Que Vales! Insieme a Stefano De Martino in Rai? : Belen Rodriguez da anni ormai la conduttrice fa parte del team di Tú Sí Que Vales, diventando ormai uno dei volti principali del programma. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa sta cambiando. La presentatrice, infatti, dopo essere tornata con Stefano De Martino, ha iniziato ad avvicinarsi anche alla rete avversaria, la Rai, che sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lei. Ai piani alti, infatti, sembrerebbero essere stati conquistati da ...

Mediaset - ecco chi è pronto ad abbandonare Maria De Filippi e Tu si Que vales : Secondo il settimanale Oggi, Iva Zanicchi potrebbe lasciare il suo ruolo di giurata a Tu si que vales. Ancora non si capisce se la decisione parta da lei o dalla produzione di Maria De Filippi, ma presto questo punto sarà chiarito. Intanto la vulcanica artista si gode gli ascolti record del Grande F

Iva Zanicchi lascia Tu si Que vales? Il gossip sulla giurata : Tu si que vales prossima edizione: Iva Zanicchi lascia il posto da giurata? Iva Zanicchi sarebbe pronta a lasciare il posto da giurata del popolo a Tu si que vales. Secondo un gossip riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la cantante e conduttrice potrebbe non ricoprire più il ruolo che ha rivesto con simpatia […] L'articolo Iva Zanicchi lascia Tu si que vales? Il gossip sulla giurata proviene da gossip e Tv.