Trivelle | associazioni | “Dismissione impianti bloccata | governo mantenga promesse

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il piano di dismissione di 34 piattaforme offshore? Dopo due anni di confronto, se ne sono ormai perse le tracce, da tempo chiuso nei cassetti del ministero dello Sviluppo economico. A denunciarlo nel corso di un presidio di fronte al Mise a Roma le associazione ambientaliste Greenpeace, Legambiente e Wwf, rendendolo pubblico: “Nell’incapacità dei ministeri competenti, ci assumiamo la responsabilità di tirare fuori le carte di un piano di decommissioning di 34offshore (25 piattaforme, 8 teste di pozzo sottomarine, 1 cluster): tra questi ben 27 si trovano nella fascia di interdizione delle 12 miglia”, hanno denunciato. Lehanno ripetutamente chiesto in questi mesi di rendere pubblico il piano concordato con i ministeri competenti, ma invano, nonostante l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno, quando il ministero dello Sviluppo Economico ...

