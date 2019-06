optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Trapelano in queste ore nuove alternative per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare unP30, considerando il fatto che dal 20 giugno avremo a disposizione nuove offerteche potrebbero fare la differenza per il pubblico. Dopo aver esaminato i primi dettagli riguardanti un aggiornamento freschissimo per lo smartphone 2019 (qui potete trovare maggiori informazioni in merito), tocca dunque tornare nella sfera commerciale per i potenziali acquirenti del device. Quali sono leconcepite tramite le? Secondo quanto raccolto stamane, per i già clienti avremo a disposizione tre possibilità nelle prossime settimane. Come riporta Mondomobileweb, ora è possibile procedere con 30da 1,99€ al mese, alle quali bisogna aggiungere un anticipo di 179,99. Da non trascurare l'eventuale contributo di recesso anticipato, che in questo ...

GioPao9 : Trenta rate e 240 euro per #HuaweiP30Lite con le promozioni Wind: tre soluzioni dal 20 giugno - OptiMagazine : Trenta rate e 240 euro per Huawei P30 Lite con le promozioni Wind: tre soluzioni dal 20 giugno… -