Transgender | potranno usare il nome che hanno scelto sulle loro Mastercard

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nessun commerciante li guarderà più con stupore misto a diffidenza, leggendo ilscrittocarte di pagamento. I clientidifinalmente utilizzare, sul bancomat ecarte di credito, i nomi con cuidi chiamarsi e non quelli che compaiono sull’atto di nascita: la società sta collaborando con i suoi partner bancari per lanciare le carte «True Name». Molte personespesso scelgono di rinunciare al cambio legale diper diversi motivi, dal costo da sostenere, alla complessità del procedimento, all’ansia che ne deriva: con le nuove card non avranno nessun bisogno di farlo. https://www.youtube.com/watch?v=BJzxfwDyyas «Quella che stiamo introducendo è una carta che rappresenta ogni persona in base a chi è veramente», ha spiegato Raj Seshadri, presidente degli emittenti statunitensi di. «È qualcosa che ...