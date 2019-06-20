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Traffico Roma del 20-06-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 19 | 00 Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:50 MR Traffico GIÀ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A ...

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Traffico Roma del 20-06-2019 ore 19:00 (Di giovedì 20 giugno 2019) Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:50 MR Traffico GIÀ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI,, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO. IN ESTERNA, SI RALLENTA PER INCIDENTE, TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. E SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, CODE LUNGO LA VIA CASSIA BIS, TRA VIA DI BACCANELLO E CASAL DE CEVERI. SU VIA FLAMINIA NUOVA, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E CORSO DI FRANCIA. INCOLONNATO IL Traffico LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA AURELIA ANTICA. SEMPRE VERSO IL CENTRO. PRESSO LA NUOVA FIERA DI Roma SI STANNO SVOLGENDO LE PROVE DI UN CONCORSO PUBBLICO IN DUE SESSIONI, LA PRIMA DALLE 8 ALLE 12 LA SECONDA DALLE ...
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