Traffico Roma del 20-06-2019 ore 13 | 30

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Traffico Roma del 20-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA VIA VIA TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA SANT’ALESSANDRO CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA VIA VIA TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA SANT’ALESSANDRO CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA VIA VIA TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DIFFICOLTÀ. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA SANT’ALESSANDRO CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 9:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. CI SONO INOLTRE NOTEVOLI DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 9:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. CI SONO INOLTRE NOTEVOLI DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 9:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA CRITICA LA SITUAZIONE A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. DIVERSI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 7:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS PROVOCA CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USICTE SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALL’USCITA ...
Traffico Roma del 20-06-2019 ore 07 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:50 MR Traffico GIÀ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI,, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO. IN ESTERNA, SI RALLENTA PER INCIDENTE, TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. E SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, CODE LUNGO LA VIA CASSIA BIS, TRA VIA DI BACCANELLO E CASAL DE CEVERI. SU ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 19:50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRALA PISANA E TRIONFALE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 19:20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 18:20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SULLA Roma FIUMICIONO ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 18:20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SULLA Roma FIUMICIONO ...
Traffico Roma del 19-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 17:50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO VERSO POMEZIA. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA ...